佛山都有「模膠」？兩次世界冠軍模型店老闆：玩玩具的人特別年輕

網路上，「膠佬」（港稱：玩膠，模膠）這一戲稱，泛指所有愛玩模型的人，因模型大多是塑膠材質。塑膠模型有的確實昂貴，在過去更甚。佛山青年韋順譯自2000年前後就開始接觸高達模型，等到2019年，年近30的他才頭一次擁有正版模型。



8月1日，在韋順譯家，他樂呵呵地向介紹了他的經歷，談到幼兒園裡學生如何受他影響，家裡老婆如何支援他。禪城區福祿路附近一條小街裡，藏著一家曾兩次拿到世界大賽冠軍的「天星」模型店。韋順譯說，他喜歡去那裡和模型店老闆黎東文以及其他同好交流。

1992年出生的韋順譯在幼兒園裡教街舞。上小學時，媽媽的一位朋友送他一個存錢罐，罐身印著高達模型圖案。「第一眼看見它，感覺跟變形金剛有完全不同的美感，機器人還有設計成這個樣子的。」

新舊版模型對比。（羊城晚報）

他回憶說，當時的自己並不知道這種模型叫高達。後來，住在樓上的某位哥哥，有一個不要了的模型。他從那模型的包裝裡，掏出說明書來，才明白「那玩意叫高達」。很快，智恆達、小白龍，以及其他不知名品牌的高達零件，「亂七八糟，細細碎碎」，住進了家裡的各個抽屜。

韋順譯從櫃子裡取出一台模型。他仍有印象，小時候的第一台模型就是它。那時，他省了接近半個月的早餐費，才買了下來。「2000年左右，哪怕一盒仿製模型，二三十塊，對於一個小學生來說很貴了。」仿製模型做工差，加上自己不懂得看說明書，拼得個「七零八落」，完成後「只勉強看出樣子」。

上大學時，學校附近有家模型店，店老闆60多歲。他知道韋順譯是學生，就給他推薦仿製模型。有「老炮」引路，韋順譯買了工具，水口鉗、補色筆，等等，學習怎麼把模型做得精細，削邊、打磨、上水貼……

時間來到2019年。某天，他突發奇想：拿模型擺出不同的造型、動作，會不會給街舞編舞帶來某種靈感？就這樣，他從「天星」那裡，購入人生第一盒正版模型。實踐向他證明，高達並不適合「幹這個活」。再次路過「天星」時，他又生疑問：同一款模型，為什麼人家做得那麼漂亮，而自己完成後，「只有這種效果」。於是，他從書上、網上學習，請教「天星」老闆。

關於模型，他的「學問」越來越多，家裡的模型也越積越多了。「一個是，領了工資以後可以買自己喜歡的東西了，畢竟不便宜。另一個是，東西買回來後，如果隨隨便便，做不出來效果，又好像挺浪費錢的。」

佛山「天星」模型店創始人黎東文。（羊城晚報）

出門要上班，回家要帶娃。對於韋順譯來說，一盒模型，有時要半個月才拼得完。「我在『砌』模型，老婆就喊了：老公，來給兒子洗澡了；老公，給孩子換尿片了。或者是去煮飯、煮菜之類。」慢工出細活，他發現，「這東西真耐玩。」

自己動手改造高達模型

韋順譯房間的玻璃櫃裡，擺放著一兩百個模型。喜歡模型，除了耐玩，還因為它們「帥」。他從模型的機體，看得到廠家及設計師的想法。他介紹自己心愛的某款高達：「以昆蟲般的肌肉、質感，和機械作結合，所以不是純機械，有一種生物性在裡面。這種設計和通常的高達對比比較跳脫。」韋順譯為它改了顏色，改成「猛男粉」，進一步脫離了傳統。

動漫是許多「膠佬」接觸模型、愛上模型的起源。在目前的生活階段裡，韋順譯沒有什麼時間從動漫裡「挖掘」模型了。他更看重機體的設計、美感、整體比例表達，如果符合自己的心意，「甚至不需要知道它叫什麼，就買回來了」。

「膠圈裡流傳一句話，說萬代『用心做其他，用腳做高達』，因為銷量好，有的時候做高達，我是覺得很不走心的。」現在，他反而覺得非高達類的某些機體更有突破性，零件間的組合及其結構，比高達系列不少主角機體更有意思。

韋順譯改造模型使其發亮。（羊城晚報）

與玻璃櫃緊挨著的，是他的「工作桌」。當他坐在桌前玩模型時，就進入了「與自己內心對話的時間」。他還喜歡一邊玩，一邊聽書。

他認為，工作了的人們少有獨處的時間，哪怕只是發發呆。另外，與人溝通的時候，假若彼此想法不同，就得互相傾聽對方的意見，再嘗試商量出一個結果來，這個過程，耗時間、耗心力。他感到只面對自己、與自己相處更加愜意。「玩模型，可以理解為忙碌生活中一段短暫的讓自己『開溜』的時間，使自己放鬆下來。」

想讓父子倆有個共同愛好

模型耐玩的另一面，是常常有「拼得想吐血」的時候。零件太多，有的零件還很小，小的零件打磨起來相當「囉嗦」。常有的場景是：剛處理好一兩個零件，就被喊去洗碗、掃地、晾衣服了。

然而，來自家裡的並不全是阻力。他手裡托著一台模型，開始回憶：那回，他生日，和老婆路過「天星」。老婆見他盯著它，「流連忘返」，卻又不買，於是一拍他肩膀，「老闆，這個我要了，」順便搭了另外兩台。

山青年韋順譯自2000年前後就開始接觸高達模型，等到2019年，年近30的他才頭一次擁有正版模型。現在的他已成為爸爸。（羊城晚報）

那天，韋順譯很開心地回家去，「好像小的時候，有人給自己買玩具一樣，但是，沒有買過這麼好的。」

據他介紹，「RG海牛高達（RG Hi-Nu）」，造型霸氣，可動性「逆天」，細節漂亮，顏色層層疊疊但協調。劇情裡，它是駕駛員阿姆羅·雷的最後一台機體，也是最強的一台，在玩家們心目中地位很高。

他可能會再買一台同款來拼，但這台，就留著，「很有紀念意義，真不捨得。」每個人都有自己喜歡的東西，但他人未必能夠理解。「她能送這個給我，我就知道，她清楚我喜歡什麼，所以特別不捨得這一台。」

RG海牛高達（RG Hi-Nu）深受玩家喜愛。（資料圖片）

玩模型是件「很生活」的事，韋順譯說。他的意思是，在不同的人生階段，玩模型這一愛好都會受到來自家庭的影響。譬如小的時候父母是不給玩的，現在呢，奶孩子、哄睡覺，其他事情安置妥當了，該做的做完了，那麼，「拼就拼」。

「小時候，我媽看我玩這個，有時候會丟掉我的。現在，她偶爾抱著我的兒子，過來看一眼。」韋順譯的孩子現在6個月大，將來孩子喜歡模型的話，他當然會陪孩子一起玩。在他看來，這些東西遲早要被孩子禍禍掉的，但是，沒關係。

他希望將來父子倆能一起培養這個共同愛好。「一起玩的話，隔閡少一點。雖說是父子多少都會有些隔閡，但等自己到了一定歲數時，至少兩人有一個話題聊。」對於韋順譯來說，玩模型也是告訴自己，以後年紀大了，也要多多接觸年輕人的東西，不要落下，去跟他們溝通、學習，瞭解他們喜歡的是什麼。

顧客在「天星模型店」內挑選高達模型。（羊城晚報）

在韋順譯的影響下，鄰居家的小孩以及所在幼兒園裡的學生，許多都入了這個坑，週末相約到他家裡一起玩。「起碼男生是抵擋不了的，來了就走不動道了。女生的話，不一定，至少幼兒園中班、大班到小學階段的男生經常來。」有趣的是，他的學生有的在自己入坑以後，「把他的爸爸也帶進來了。」

膠佬：「我們都不想長大」

在佛山，高達展會辦得不多，比不上鄰近的廣州、深圳和香港，但這並不代表佛山「高手」少。空閒時，韋順譯喜歡到「天星」等模型店走走，尋找模型江湖界的「老炮」，跟他們聊以前、聊現在、聊作品。在他看來，到實體店買模型所支付的「溢價」部分，為的是與愛好一致的人們多點交流。

「『天星』旁邊還有一家打遊戲機的店，它也很能說明問題。」上班了的人，自己就能買遊戲機，為什麼還要去店裡打電動？

香港海洋公園 x 高達之父「大河原邦男50周年展」（香港海洋公園官網）

韋順譯說，是因為，在身邊一起玩的小夥伴少了。「大家都是幾十年的老玩家，聚在一起，聊的不一定是某款遊戲機怎麼樣，某款模型怎麼樣。我們是唏噓，以前那些一起打機、一起在地攤買模型的小夥伴們，現在都去哪了？」

今年46歲的「天星」老闆黎東文也有類似感慨。他開這家店時，香港剛剛回歸不久。這些年，他和他的徒弟在第23屆「我的扎古」模型比賽等兩個世界大賽拿到冠軍，其他獎項則不計其數。但他說，自己最大的收穫，是交到了一幫「密不可分」的朋友。

他記得自己初中「入圈」時，還很少有人玩模型。畢竟當年來講，模型是很奢侈的玩具。他攢了一年的零花錢，終於買了一台「兵仔」機，主角機則太貴了。

「好多人都有趴在櫥窗前看，只能看、不能買的經歷，長大了就想彌補自己童年的缺憾。」黎東文說，70後、80後都窮過，掙到錢後就會比較瘋狂地去買模型，因為小的時候，「太過恨啦！」

這些年，「膠圈」還發生了其他很多變化，黎東文和他的「天星」隨之沉浮。「‘砌’模型雖是一種樂趣，但是現在社會腳步太快了，玩家裡面，學生才比較有時間，到了一定年紀就不一定抽得出時間來了。」現在，他是一名代他人「砌」模型的模型師。

「天星」從單純賣模型，轉型到兼代工模型。佛山有不少模型店模仿「天星」的兼代工模式來生存。黎東文說，很自豪能夠帶動更多的人進入這一行業，並紮穩腳跟。如今在「膠圈」，「天星」有很高的知名度，全國各地都有慕名而來的人，成了「膠圈」的一個「據點」。

「天星」還開著模型工作室，對喜好者進行一對一教學，不同年齡層的學員都有。最遠的有從哈爾濱特地飛過來的，在佛山租了房子學習「砌」模型。「要站得住腳，就要與時並進，就算人老了，但我的心是童心。好多人講，玩玩具的人會特別年輕，都是同樣原因啦，因為我們都不想長大。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

