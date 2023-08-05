大灣區屋租愈來愈貴？打工仔買露營車住稱好處多：行3分鐘到公司

在深圳，租房是懸在深漂心裡的一件大事。工作地點的變化，一次次地搬離，支出佔比越來越高的租金，很多人覺得自己被房租「捆綁」了。兩年前，深圳小李哥解除了這種捆綁，入手了一輛露營車（內地稱「房車」），某種程度上，他在深圳擁有了一個移動的家。



露營車帶來的自由，讓他能夠以一種更輕鬆的狀態去面對快節奏的生活，也讓他感受到了生活裡的浪漫，那是曾經忙碌的狀態裡不曾有過的。當然，在這個故事裡，浪漫是建立在富足的資金上，不然，自由之下，也有很多窘迫的時刻。

以下是他的自述。

買露營車，就是花錢買個自由

想要買露營車這個念頭，其實好幾年前就有了。當時剛辭了工作，每天跑到各個地方面試，一天下來還挺累的。突然就想，要不買個露營車，開著車面試，到了一個公司能乾就幹，幹不了一個月就辭職，再繼續找。反正住在車上，在哪裡工作都行，不用搬家，多輕鬆。不過那時候錢不多，買不起，所以也就沒深想了。

後來到了19年底，看了一個博主的視頻，他是退休之後，買了一個露營車周遊全國，西藏新疆玩了一大圈。我想了想，自己在深圳再怎麼賺錢，也買不起一套房，不如買個露營車，省去租房的支出，多好？有了這個想法，馬上就去行動了。我跑了廣西、合肥好幾個廠家，對比價格以及內飾的做工，最終入手了一輛27萬（人民幣，下同）的露營車。

廚廁睡床工作桌一應俱全 點圖放大看看小李哥的露營車：

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如果年輕點，我肯定不會買一手的，二手的露營車才十萬出頭，只是現在好歹有了些積蓄，露營車我也不是一時興起，打算一直用下去，不如對自己好點，買個全新的。

買了露營車，最大的感受就是自己能掌握時間。首先就是通勤。以前我租的房是在西麗，每天開車通勤至少要三小時以上，個人的時間完全被擠壓掉了。我每天6點半下班，開車回到家就8點多，自己做個飯就9點了，吃個飯收拾碗筷，也要10點多了吧，再處理一些工作上的事，12點多才能睡覺。一天下來，忙忙碌碌，跟家人視頻的時間都沒有。

現在就不同啦。我的露營車就停在公司樓下的停車場，走路三分鐘，下班之後還能有時間買菜做飯。忙完也就7點半左右，然後跟家人視頻一下，玩玩抖音，多了更多空閒的時間。第二天睡到8點多起床，整整9個小時睡眠，比以前的精神狀態好多了。有點像買了公司附近的小房子，直接住了進去。

沒露營車之前，搬家總是很頻繁，總有種流離失所的感覺，你在這個城市是沒有根的。而且租房有很多限制，稍微不小心弄壞了房東的東西，要賠錢什麼的，感覺非常不自在。如今這些都不是問題，來去自由。

露營車的空間很密閉，一關門基本聽不到任何聲音，非常安靜。以前我住城中村的時候，外面是修路的聲音，屋裡是捨友做飯，打遊戲的聲音，你感覺很難有個安靜的角落徹底放鬆。現在只要一上露營車，你就感覺與世界隔絕，擁有了完全屬於自己的世界。

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不要過分美化露營車生活

決定要買露營車的時候，我內心就已經構想好了要怎麼佈局。我們是一家四口，所以我要盡可能地利用10平米的空間，容納多一點的人。當時看露營車的時候，經常要坐火車嘛，然後我躺在臥舖上，突然覺得這個尺寸剛剛好容下一個人，然後就拿捲尺量了一下，準備在上車的地方弄個沙發，這樣就能睡一個人。我是有兩個小孩，一個7歲多，體型也比較高了，我想在床上面加個擋板，需要用的時候就拉出來，變成一個上鋪，底下有一個可以加寬的一米三的床，可以睡兩個人，非常完美了。

廚房的話，因為有油煙，所以我設計的時候，安了一個推拉式的門，這樣油煙就不會跑出來。我的露營車因為空間小，廚房也非常狹窄，灶台也小，做給一個人吃還行，要是人多點，恐怕就手忙腳亂了。車上大部分東西都是固定好的，特別是廚房裡的。之前沒考慮到，有次我開車，老婆做飯，一個急剎車，鍋差點翻出來。

買露營車有一個比較麻煩的點，就是你得動手能力比較強。比如說電路的接線問題，因為他都是接在車內部的，有時候燈不亮了，你得自己接線路，或者換保險絲。你可以找人修，但是非常貴，因為露營車這個市場目前來說還是比較小眾，所以「韭菜」割起來還是蠻狠的，隨隨便便都可以要你幾千塊。像之前我換個電池，去找商家，一口價就要我九千，但這個我自己也沒法弄，只能當冤大頭了。

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還有一點比較麻煩的就是充電問題。我的一些粉絲，也買了露營車，裝的是慢充，就很麻煩了。因為這種慢充充電樁在深圳特別少，你停在一個地方，可能得開車好幾公里去充電。要麼就是省電，人一離車就斷電，這意味著你當天的食材當天就要吃完，不然沒地方給你凍。如果你想實現用電自由，那就得買容量大的電池。我的電池容量是15度，接近3萬塊。然後又在車頂上加了800瓦的太陽能板，用電對我來說不是太大問題，前提你是願意花錢。

停車相對來說也麻煩。我工作的地方在工業園區，買了月卡，一個月下來200塊，算是比較便宜的了。如果是情侶一起住露營車的，工作的地方不同，露營車停哪也是個問題。就算找到了停車場，不肯給你過夜的話，你還是得出去找。碰上疫情，你進不去停車場，就可能沒地方住了。

現在有些人會跟我諮詢買露營車，我覺得大家要理性地看待這種生活方式，不要去美化它。因為當你真正買了車，會有很多現實問題，停車也好，用水用電也好，這些都需要去考慮的。但總體來說，深圳的單身人士買個露營車性價比還算高，租金的大頭省去了，剩下的就是伙食費和社交，一個月下來，差不多一千多出頭。省一點可能四五年就能回本，到時候再拿去賣，也能拿到幾萬塊錢。

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擁有露營車，也是擁有了慢生活

當時我提出要買露營車的時候，除了我太太，全家都很反對。我父母當時覺得，應該用剩下的錢，買一套房，繼續供著，露營車這種東西，都是給有錢人玩的，而且空間很小，買了沒有必要。年輕的時候，可能我也就被說服了，但是現在，我認真想想，人生在世，整天為了房子轉來轉去的，有意思嗎？

來深圳十幾年，我寫過代碼，做過設計、外貿，運營……為了多賺點錢，拼命地消耗掉自己的身體，年紀輕輕身體就各種問題，現在想想真的很蠢。當時自己的心理狀態是，總是要給自己設個目標，完成這個目標生活就會變好。一開始是要找到薪資更高的工作，接著就是找個女朋友結婚，然後就是買房（跟自家兄弟在惠州買了一個地皮），為了這些目標忙忙碌碌十幾年，實現了，但也沒有變得更開心。

買露營車對於我來說，不僅僅是歸屬感， 在深圳能有個像樣的小窩，更重要的是，覺得人到中年，終於有件事是自己真正想做的，也有財力去支撐的。現在有了這個露營車，週末想去周邊玩，隨時出發，帶上一點食材，不用擔心酒店和過夜的問題。我記得今年10月份的時候，一個人開著車去了韶關，整趟旅程就是走走停停，路過一個村，覺得景色不錯，就開進去逛逛。一路上也結交了一些朋友，都是專業露營的，我們一起進了深山，在深林裡聊天，喝酒，烤肉，早上起床去看日出。這種緩緩慢慢的生活，真的是很久沒有體會過了。

買了露營車之後，我自己性子也沒那麼急躁了。以前開車回家，總是覺得趕啊，擔心塞車，家人等你吃飯，一下班那種緊張的心情就開始了。現在我的節奏不會被打亂，如果塞車，太晚我就找個地方停車住下，如果擔心晚飯，我就自己煮好了再出發，或者在路上停下來煮點。這種自由和比較隨意的狀態，你的整個精神面貌也會變好，尤其是在深圳這種快節奏的生活裡，你能以一種放鬆的姿態去面對生活，實屬難得。

甚至對小孩的教育上，因為買露營車也發生一些改變。我女兒明年不是要上一年級了嗎，我想開露營車帶她去國內環遊一圈，再去上學。書本裡的知識固然重要，但是外面世界的知識也是豐富的，讓她親近一下自然，我也有更多的時間陪伴她成長。

我想這輛露營車也會陪我很久，看更多的日出和日落，去找到生活本來的面目。

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