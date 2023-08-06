杭州不止西湖　諸多古剎吸引｢佛系｣青年打卡　這寺廟求姻緣最靈

最近，在内地網絡上流傳着這句話：「在上班和上學之間，我選擇了上香。」説的正是近期十分火爆的寺廟旅遊熱。

作為「東南佛國」的杭州，這股熱潮自然是吹得最熱烈的，許多古刹都成為了「佛系」青年最愛的旅遊勝地。除了西湖，究竟杭州有哪些特色網紅寺廟？哪個景色最美？哪個最好逛？哪個最靈驗？



杭州寺廟遊｜飛來峰靈隱寺 中國十大古刹 自古香火鼎盛

如果來杭州旅遊，除了鼎鼎大名的西湖，還有一個不能錯過的名勝，那就是靈隱寺了。

靈隱寺，又稱為雲林禪寺，因景色幽靜秀美猶如「仙靈所隱」而得名「靈隱」。（流螢/當代中國授權）

靈隱寺創建於東晉時期，距今已有近1,700年歷史，是中國最早的佛教寺院及中國十大古刹之一，更是南宋高僧濟公的修行之地，享負盛名，每天遠道而來的香客絡繹不絕，人氣非常旺盛。

靈隱寺景區很大，分為靈隱寺和飛來峰兩大部分，想到靈隱寺參觀，就要先進入飛來峰景區。

靈隱寺屬於佛教禪宗五山之首，在飛來峰景區中，隨處可見雕刻精美的佛教造像，被譽為南方石窟藝術的瑰寶。（視覺中國/當代中國授權）

飛來峰内有大量歷代佛教石窟造像，數量多達340餘尊，在江南地區鮮少能看到如此雄偉的石窟藝術群，其規模甚至能與重慶大足石刻媲美。

而在靈隱寺中，則能欣賞到隱於山林中的清幽及剛柔並濟的古典建築美，大家可沿着寺院的中軸線感受一番。

杭州寺廟遊｜上天竺法喜寺 求姻緣最靈 絕美打卡位「火出圈」

説到杭州最人氣的網紅寺廟之一，鄰近靈隱寺的法喜寺一定榜上有名。

法喜寺，又稱「上天竺寺」，坐落於杭州天竺山中，是「天竺三寺」之一，相傳曾是觀音菩薩的道場，已有千年歷史。

雕刻精美的花窗、黃牆黛瓦與錯落有致的建築布局，都是法喜寺中深受歡迎的打卡位。（網上圖片/當代中國授權）

法喜寺群山環抱，殿宇錯落有致，由高處回望，景色非常特別，因此成為網紅打卡點，在内地社交媒體上，經常能刷到這座寺院的絕美「身姿」。

除此之外，據説法喜寺祈求姻緣是最為靈驗的，單身的朋友不要錯過！

在法喜寺五觀堂前，有一棵自明代種下的古玉蘭樹，每年3月左右，就會開滿白色的玉蘭花，芳香四溢，美輪美奐，吸引許多遊客前來打卡。（小熊打卡日記🐻@小紅書/當代中國授權）

天竺山上還有另外兩座寺廟，分別是法淨寺和法鏡寺，和法喜寺並稱「天竺三寺」，歷史上有「天竺佛國」之譽。

相比法喜寺，法淨寺和法鏡寺環境更為清幽，人流也較少，景色同樣優美壯觀，是遠離煩囂，享受寧靜之選。

杭州寺廟遊｜香積寺 建於鬧市中 唯一供奉「食神」的千年銅寺

最後一座要介紹的這座寺廟，地理位置比較特別，不是隱於山林，而是身處繁華的杭州市中心之中，叫做香積寺。

香積寺雙塔，建於清代，塔身為8面9層仿木構樓閣式結構，造工十分精美。1968年，東塔被拆，只剩西塔，2010年，修復了東塔，重現雙塔一景。圖為西塔。（視覺中國/當代中國授權）

香積寺始建於北宋年間，原名為「興福寺」，古時候曾是靈隱和天竺朝山香客的集散地，有「運河第一香」之稱，是大運河湖墅區最有名的寺廟，在佛教中擁有崇高地位。

除了西塔，香積寺建築群均於2009年重建而成。宏偉氣派的古典建築與現代水泥的碰撞，古今融合，讓這座寺廟更具韻味。（視覺中國/當代中國授權）

與一般黃牆黛瓦的木結構寺廟不同，香積寺是一座銅寺，鐘鼓樓和大殿都是用銅所建，整座建築連屋檐下的椽頭釘上都包了銅，看上去十分氣派，猶如一座皇家宮殿。

值得一提的是，香積寺更是全國唯一供奉「食神」監齋菩薩的寺廟，別具特色。

杭州寺廟遊熱潮成為年輕人的所愛，許多寺廟都紛紛推出款式精美的祈福手串，成為現時年輕人逛寺廟必買手信之一。（網上圖片/當代中國授權）

南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中，作為「東南佛國」的杭州，當然不止以上這些寺廟，像是永福寺、徑山寺、淨慈寺等都非常值得遊覽，大家有機會到杭州旅遊的話，不妨也將這些寺廟納入打卡清單之中吧！

旅遊小資訊

靈隱寺

地址：浙江省杭州市西湖區靈隱路法雲弄1號

建議遊覽時間：2-3小時

門票：45元人民幣（飛來峰）；30元人民幣（靈隱寺香火券）

上天竺法喜寺

地址：浙江省杭州市西湖區梅靈北路

建議遊覽時間：1-2小時

門票：10元人民幣

香積寺

地址：浙江省杭州市拱墅區香積寺巷1號

建議遊覽時間：1小時

門票：20元人民幣

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