杭州不止西湖 諸多古剎吸引｢佛系｣青年打卡 這寺廟求姻緣最靈
最近，在内地網絡上流傳着這句話：「在上班和上學之間，我選擇了上香。」説的正是近期十分火爆的寺廟旅遊熱。
作為「東南佛國」的杭州，這股熱潮自然是吹得最熱烈的，許多古刹都成為了「佛系」青年最愛的旅遊勝地。除了西湖，究竟杭州有哪些特色網紅寺廟？哪個景色最美？哪個最好逛？哪個最靈驗？
杭州寺廟遊｜飛來峰靈隱寺 中國十大古刹 自古香火鼎盛
如果來杭州旅遊，除了鼎鼎大名的西湖，還有一個不能錯過的名勝，那就是靈隱寺了。
靈隱寺創建於東晉時期，距今已有近1,700年歷史，是中國最早的佛教寺院及中國十大古刹之一，更是南宋高僧濟公的修行之地，享負盛名，每天遠道而來的香客絡繹不絕，人氣非常旺盛。
靈隱寺景區很大，分為靈隱寺和飛來峰兩大部分，想到靈隱寺參觀，就要先進入飛來峰景區。
飛來峰内有大量歷代佛教石窟造像，數量多達340餘尊，在江南地區鮮少能看到如此雄偉的石窟藝術群，其規模甚至能與重慶大足石刻媲美。
而在靈隱寺中，則能欣賞到隱於山林中的清幽及剛柔並濟的古典建築美，大家可沿着寺院的中軸線感受一番。
杭州寺廟遊｜上天竺法喜寺 求姻緣最靈 絕美打卡位「火出圈」
説到杭州最人氣的網紅寺廟之一，鄰近靈隱寺的法喜寺一定榜上有名。
法喜寺，又稱「上天竺寺」，坐落於杭州天竺山中，是「天竺三寺」之一，相傳曾是觀音菩薩的道場，已有千年歷史。
法喜寺群山環抱，殿宇錯落有致，由高處回望，景色非常特別，因此成為網紅打卡點，在内地社交媒體上，經常能刷到這座寺院的絕美「身姿」。
除此之外，據説法喜寺祈求姻緣是最為靈驗的，單身的朋友不要錯過！
天竺山上還有另外兩座寺廟，分別是法淨寺和法鏡寺，和法喜寺並稱「天竺三寺」，歷史上有「天竺佛國」之譽。
相比法喜寺，法淨寺和法鏡寺環境更為清幽，人流也較少，景色同樣優美壯觀，是遠離煩囂，享受寧靜之選。
杭州寺廟遊｜香積寺 建於鬧市中 唯一供奉「食神」的千年銅寺
最後一座要介紹的這座寺廟，地理位置比較特別，不是隱於山林，而是身處繁華的杭州市中心之中，叫做香積寺。
香積寺始建於北宋年間，原名為「興福寺」，古時候曾是靈隱和天竺朝山香客的集散地，有「運河第一香」之稱，是大運河湖墅區最有名的寺廟，在佛教中擁有崇高地位。
與一般黃牆黛瓦的木結構寺廟不同，香積寺是一座銅寺，鐘鼓樓和大殿都是用銅所建，整座建築連屋檐下的椽頭釘上都包了銅，看上去十分氣派，猶如一座皇家宮殿。
值得一提的是，香積寺更是全國唯一供奉「食神」監齋菩薩的寺廟，別具特色。
南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中，作為「東南佛國」的杭州，當然不止以上這些寺廟，像是永福寺、徑山寺、淨慈寺等都非常值得遊覽，大家有機會到杭州旅遊的話，不妨也將這些寺廟納入打卡清單之中吧！
旅遊小資訊
靈隱寺
地址：浙江省杭州市西湖區靈隱路法雲弄1號
建議遊覽時間：2-3小時
門票：45元人民幣（飛來峰）；30元人民幣（靈隱寺香火券）
上天竺法喜寺
地址：浙江省杭州市西湖區梅靈北路
建議遊覽時間：1-2小時
門票：10元人民幣
香積寺
地址：浙江省杭州市拱墅區香積寺巷1號
建議遊覽時間：1小時
門票：20元人民幣
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