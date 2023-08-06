8424西瓜出自她！「甜瓜女王」吳明珠育瓜60年：此生沒有背叛理想

很多人未必聽過吳明珠這個名字，但一定吃過她培育的西瓜。她是「雜交水稻之父」袁隆平的同學，近年超市裏備受歡迎的8424西瓜，也是出自這位「甜瓜女王」之手。



如今已經九旬高齡的她患上了阿茲海默症，但提起西瓜依然如數家珍，她說：「我的人生就是想多結幾個瓜，把瓜的甘甜獻給人民」。

與袁隆平同校 農界「三劍客」之一

根據統計，中國人每年要吃掉160億個西瓜，但幾十年前，中國產的西瓜皮厚味淡，跟現在的難以相提並論。而扭轉這一局面的，正是吳明珠。

1930年，吳明珠出生在湖北武漢一個知識分子家庭，19歲時，她考上了西南農學院（今西南大學）園藝系果蔬專業。值得一提的是，「雜交水稻之父」袁隆平、育蠶泰斗向仲懷，也都畢業於這個學校，三人後來在農業界被稱為「三劍客」。

吳明珠出生於知識分子家庭，從小備受寵愛的她沒有長成弱女子，而是嚮往新疆的廣闊天地。（當代中國）

那個年代的青年，經歴抗日戰爭，心懷報國之志。吳明珠曾在《我的追求》一文中回憶，自己21歲生日時在日記中寫道：人生中最美好的事情，就是你創造出來的一切都能為人民服務。

幾年後，吳明珠面臨畢業分配，當時正值新疆解放，急需各類人才，吳明珠知道當地適合瓜果種植，於是放棄留校任教的安逸機會，申請奔赴新疆。這個從小在家備受呵護的女子放出豪言：「我要到更廣闊的天地去歴練。」

無懼火焰山 60年培育30個品種

就這樣，吳明珠來到新疆鄯善縣，擔任當地農業技術站的副站長，主要任務是搜尋和繁育優質瓜種、改良種植技術。

剛到新疆時，當地人看她身板弱小，打賭她不出10天就會落荒而逃；沒想到吳明珠很快適應艱苦的生活，一待就是62年。

吳明珠那一代人，親身經歷國家由若變強的坎坷過程，幾乎人人心懷報國理想。（當代中國）

鄯善縣位於火焰山腳下，一些地方夏季氣溫高達40度，吳明珠和同事經常每人帶上一塊饢（一種新疆麵食）、一壺水就出發，頭頂烈日、穿越風沙，在漫天的戈壁中四處搜尋甜瓜品種。

在路上遇到土狼、在露天的窯洞口過夜……這些對吳明珠來說只是家常便飯。

最終，吳明珠用4年時間走遍了鄯善縣及附近的300個生產隊，收集了40多個瓜種，並且從中選育了紅心脆、小青皮、香梨黃等優質品種。她還建立了第一份新疆甜瓜資源檔案，挽救了一批瀕臨絕種的品種。

直至1984年，吳明珠「一瓜封神」，成功培育出「早佳西瓜」。由於它是1984年的第24組試驗中培育出來的，所以給它取名為「早佳8424」。後來數年間，吳又陸續培育了早熟優質西瓜、新疆厚皮甜瓜。

吳明珠無懼艱苦的環境，數十年如一日到田間地頭育種，60年間成功培育出30多個品種，網友稱她讓中國人實現了「吃瓜自由」。（當代中國）

瓜果的育種工作並不容易，一般培育一個新品種需要8至10年，有的科學家一生只能培育出幾個，吳明珠卻在62年中培育了30多個品種，種植面積覆蓋新疆主要商品瓜產區的80%。

期間，吳明珠有機會申請成為中國工程學院院士，但她竟忘記提交申請資料，別人問她這樣重要的事怎麼能忘，她回答說：農忙，我走不開。

北瓜南移 患疾認瓜不認人

時間來到1973年，42歲的吳明珠又為自己找到了新的目標：北瓜南移，讓哈密瓜走出新疆、走到全國。

於是，吳明珠像袁隆平一樣，來到位於海南的「南繁基地」進行甜瓜育種。從此，她好像候鳥一般，春夏在新疆養瓜，秋冬在海南育種。

吳明珠（左）和「雜交水稻之父」袁隆平（中）是同學，後來又先後到海南的南繁基地從事研究，他們與「育蠶泰斗」向仲懷並稱農界「三劍客」。（當代中國）

經過數年的研究，她利用海南秋冬氣溫暖濕、光照充足的特點，進行種子繁衍、種質研究等實驗，最終建立了甜瓜育種和無土栽培的技術體系，將哈密瓜這一大陸性氣候特產，成功引入到海南、江浙、上海等省區。

1999年，吳明珠當選中國工程院院士，為了感謝她，新疆當地政府獎勵了她50萬元，但錢剛到手，吳明珠就把錢一半分給同事，一半拿去支持培育。

吳明珠近年患上阿茲海默症，但依然心繫瓜田。（當代中國）

2017年，吳明珠87歲，她因患上阿爾茨海默症而無奈退休，她常常忘記家人、在路上走失，但依然心繫瓜田。兒子楊夏曾經透露，數年來母親的病情沒什麽好轉，但對於種瓜，她永遠記得，直到現在還經常念叨，要回新疆、回瓜地。

奮鬥60載，認得瓜不認得人，吳明珠這樣描述自己：「我此生沒做什麽大事，只是沒有背叛理想。」

農民豐收節｜62年培育30多個品種 91歲瓜奶奶「認得瓜不記得人」

2021年吳明珠也為央視舉辦的「2021年中國農民豐收晚會」錄製影片祝福農民：

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