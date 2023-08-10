白天睡覺晚上逛！夏日經濟催生年輕人花式玩轉城市「夜生活」

白天睡覺晚上逛，廣深夜間消費位列全國前五

暑期「承上啟下」，是觀察居民消費活力的重要窗口。炎炎夏日，各種商超人頭攢動，火車飛機一票難求。高溫之下，這屆年輕人正逐漸拋棄「特種兵式」旅遊，回歸慢遊並註重旅行體驗，開啟「白天宅晚上逛」模式，也催生了「夜經濟」的爆發，促進堂食餐飲、休閑娛樂等業態在晚間迎來全天訂單最高峰。記者近日從相關平台獲悉，廣州、深圳在全國夜間消費最高五大城市中占據兩席。

廣州、深圳在全國夜間消費最高五大城市中占據兩席。（示意图 / vcg）

廣深居民夜間消費熱情高

這個暑假，被社交熱梗「台北路的盡頭是解放大道」吸引的大學生小張，來到了武漢遊玩。而高溫天氣讓她選擇了「晝伏夜出」錯峰出遊，「白天，我們就在酒店待著，一般17點後出門，去街頭漫步拍照，感受武漢的夜生活。」小張表示。

受高溫影響，「白天宅晚上逛」成了不少年輕人的遊玩方式。相關數據顯示，暑期以來，「夜遊」「夜市」搜索量較去年同期增長約80%，攻略筆記同比增長160%。以堂食餐飲、休閑娛樂等為代表的生活服務品類在「晚七點」迎來全天訂單最高峰，夜間消費最高的前五大城市為上海、北京、成都、深圳、廣州。

不少消費者還通過「夜騎」感受城市魅力。在全國城市中，廣州騎行量明顯增長，彰顯「不夜城」特色，騎行量較暑期前提升20%，從19點一直持續到淩晨2點，熱度不減，北京路、珠江新城、動物園是夜騎的熱門區域。值得一提的是，夜間騎行的用戶中，「90後」占比已超五成。

年轻人夜生活越来越丰富。（示意图 / vcg）

此外，美團數據顯示，暑期以來，平台上提供「夜宵」主題團購的餐飲門店數同比增長60%，相關訂單量增長超300%。越來越多類似Livehouse、精釀吧、小酒館等主打沈浸體驗、潮流玩法的多元化酒吧業態，正在點燃城市新「夜」態，激活夜間消費新活力。近一周，美團上Livehouse的夜間訂單量同比去年增長超80%。

慢遊帶火citywalk體驗城市味道

「吹吹海風，吃吃海鮮、玩玩沖浪，慢慢玩嘛！」到廣東惠州遊玩的大學生羅茜被海濱風光吸引，在民宿平台上訂了周月租延長出行，「民宿就像家一樣，還能做飯洗衣服，我打算再待上半個月。」

像羅茜這樣回歸慢遊的遊客並不在少數，而能避暑沖浪、曬日光浴的海濱城市，則成了絕佳選擇。相關平台數據顯示，暑期以來，平台上的海濱浴場、沖浪的筆記攻略分別同比上漲320%和110%，包括青島、大連、威海、惠州、三亞、秦皇島等在內的海濱城市的民宿訂單量也上漲顯著。與此同時，主打深度體驗的民宿周月租的需求火爆。

這個夏天，慢遊讓遊客們有更多時間探尋當地城市風貌，各地的citywalk熱度持續上漲。

在上海梧桐區買杯咖啡散步，在武漢台北路尋找盡頭的「解放大道」……而在廣州，從長壽路地鐵站出來，沿著多寶路、寶源路散步，在西關大屋裏的獨立咖啡店偷閑，夜晚去隔壁酒吧小酌聽歌；或是在荔枝灣公園聽一台粵曲後，順著騎樓走到永慶坊，剛好吃一碗「陳添記魚皮」；也可以騎車穿過中山八路，來到煙火氣十足的西華路，打卡一份老字號「文記河粉」……漫遊在荔灣區，老廣文化在眼前展開、在舌尖蔓延。

广州，航拍夜景。（示意图 / vcg）

美團、大眾點評數據顯示，今年7月，平台上的citywalk搜索量環比上月增長150%，筆記攻略增長了105%，上海、北京、重慶、青島、廣州、深圳、成都、南京、武漢、杭州等地的citywalk熱度最高。

年輕人愛「住著玩」

記者從廣州、上海、北京等多地酒店、民宿從業人士處獲悉，高溫環境下，住客在室內的停留時間顯著變長，「住著玩」正取代「特種兵旅遊」成為了年輕人的主流玩法。而住玩一體的新型住宿一出現，就成了暑期慢遊的熱門選擇。

「很多客人訂民宿就是為了來體驗鄉村的慢生活，白天睡到自然醒，傍晚涼爽一些，就去湖邊散步。」蘇州西山島何必在熠民宿主理人表示，為了讓房客在民宿內擁有更好的體驗，她不僅增加了私家泳池、家庭影院、遊戲機、卡拉OK等豐富設施，還會組織房客進行楊梅紮染、庭院燒烤等活動。

年轻人爱上慢旅行。（示意图 / vcg）

除了酒店民宿，洗浴中心也成了避暑「黑馬」。泡湯洗浴、影院足道、美發美甲、漂流沖浪……年輕人紛紛「泡」在洗浴中心，體驗一站式的吃喝玩樂洗。「晚上飛機8點到，直接去了一家洗浴中心，能吃飯，能泡澡，還有影院。」南京遊客劉女士表示，她和朋友在沈陽玩了四天，去了兩次洗浴中心，「啥都有，東北澡堂子果然名不虛傳。」

數據顯示，暑期以來，洗浴中心的線上消費規模較2019年增長150%，20-35歲的消費者占比近七成，沈陽、北京、哈爾濱、上海、天津等城市的洗浴搜索熱度最高。

業內人士指出，慢遊一方面得益於酒店民宿、洗浴中心等場所具有了目的地屬性，能夠為消費者提供豐富多元的體驗項目；另一方面，隨著citywalk等新趨勢的出現，深度遊、舒適遊、文化遊成為了當代年輕人的遊玩新方向，這將催生出新的消費模式，帶動文旅、住宿、餐飲、休娛、交通等各類消費業態提質升級。