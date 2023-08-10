四代人堅守傳統涼茶舖　一杯茶消暑降火潤街坊

炎炎夏日里，喝涼茶消暑降火成為廣州街頭一道亮麗風景線。不過，近年來，傳統涼茶舖卻在大品牌連鎖店湧現的時代逐漸銷聲匿跡，這讓許多人懷念起兒時的味道。

記者走訪了解到，在廣州市番禺區市橋，有一家四代人接續經營逾九十載的傳統涼茶舖，如今仍然堅持用傳統工藝煲涼茶，滋潤了一代又一代街坊。



涼茶舖的匠人精神

廣東涼茶歷史悠久，是粵非遺文化的一部分，也是中國飲食文化的一部分。 「大病看醫生，小病喝涼茶」是廣州流傳的俗語，「藥食同源」是很多廣州人的共識。特別是到了三伏天，人們總要擠出一點時間去涼茶舖子裏，趁熱喝上一杯涼茶消暑降火。

在番禺區環城西路和光明南路交叉路口，一家已經經營了九十餘年的傳統涼茶舖——「王銳涼茶保健品店」默默守在繁華的商業街，等待着前來喝涼茶的街坊居民。正在經營涼茶舖的老闆王先生，已經是接手涼茶舖子的第四代人了。王老闆說，這間涼茶舖始於他的太祖父，也就是王銳的父親——王逐華先生。

王銳涼茶舖。（羊城晚報）

當年，王逐華先生在番禺市橋開涼茶舖子，一直賣涼茶直到新中國成立。後來，王銳先生從醫院的崗位上退休後，也選擇回來繼續賣涼茶。接下來，王銳的兒子、孫子也繼承了當年的涼茶舖子，一經營就是幾十年。此後，這間地道的老字號涼茶舖傳承至今，成為了周圍番禺居民心中的本土涼茶老字號。

王老闆介紹，實際上，堅持做傳統涼茶是一件瑣碎、枯燥的事情，除了開舖賣涼茶，還需要做好不少工作：挑選熬製涼茶的中藥材、提前兩三個小時熬製好涼茶、處理賣剩的涼茶等等。王銳涼茶舖日復一日堅持做了下來。 「我們一家依靠涼茶為生，擁有這項傳統手藝，就一定會傳承下去，發揚涼茶文化。」

連接街坊的苦茶情愫

在王銳涼茶舖裏，各種類的涼茶整齊擺放着，供客戶隨意選擇。店內大體還保留着幾十年前的樣子，老式電風扇運轉着，店內的牆壁泛黃，印着字的紙張也都有些老舊，店內很安靜……

「王銳涼茶保健品店」經營的這幾十年，並沒有做過什麼宣傳，但是他們卻能夠在市場上穩健發展。 「傳承草藥文化，煎製放心涼茶」，至今，涼茶舖一直奉行這個宗旨，用獨特的中醫手法，幾十年如一日為街坊熬製一碗又一碗的苦茶。正是因為他們對品質的堅守，才讓他們得以成為周圍街坊心目中的涼茶「首選」。

王老闆愛開玩笑，他說，傳統涼茶的做法很簡單，把各種中藥材配好，煲好再裝起來賣就好了。其實，王銳涼茶舖還會根據各種涼茶種類、季節變化等因素，適當調整涼茶配方，為的就是能夠制出真材實料的好涼茶。 「只要街坊們喝了涼茶能感受到好品質，就自然會再來。」王老闆說。

街坊到店飲茶。（羊城晚報）

街坊們來到這裏，首先都要問上一句：「飲哪種涼茶好？」有的人指指自己的腰，說腰痛；有的人按按眼眶，說頭痛；也有人簡單附加一句：「最近上火！」然後王老闆就會對症下藥，告訴街坊該喝哪種涼茶最好，接着就利索倒好一杯涼茶捧到街坊面前。街坊們接過涼茶，基本都會喝完一整杯再走，偶爾趕時間的人閉着眼睛一口悶，咂咂嘴快步離開，但更多的街坊都更願意慢悠悠喝幾口，再和老闆嘮幾句家常。

一杯涼茶即可消暑降火。（羊城晚報）

王銳涼茶舖和街坊們之間的情愫簡單，卻也深厚。一個來買涼茶的小伙子說：「以前在這邊上班，每天都來喝！現在去別的地方上班了，也絕對要隔段時間來喝一次。」王老闆也笑言，街坊們都是父親帶着兒子來喝，兒子又帶着孫子來喝。

新時代迎來新發展

「第一，歷史悠久；第二，堅守品質！」這是王老闆堅信傳統涼茶舖依然能夠屹立在眾多涼茶品牌中的原因，他說，「涼茶行業和其他行業並不同，堅守傳統雖然困難，但這是根本與初心，一味地盲從時代反而可能砸了自家招牌。」

喝上一杯熱騰的涼茶，其中的濃濃苦味散開，甘回口中。王老闆認為，儘管現在有各種各樣的顆粒沖劑型涼茶在迎合着快節奏的生活需求，但過濃的甜味和淡化的藥味始終讓人感覺欠缺傳統涼茶踏實自然的口感和風味。因此，王銳涼茶舖不會為了迎合口味而去做所謂的「改良」，「傳統口味」才是王銳涼茶舖立足的根本。

老店專屬的紙杯設計。（羊城晚報）

不過，這並不意味着傳統涼茶舖故步自封，不願作出任何改變。如果是喝了幾十年王銳涼茶舖的街坊就會發現，對比起以前把涼茶直接倒在普通塑料杯中的簡單做法，現在涼茶舖已經將塑料杯換成了更加突出王銳涼茶特色的紙杯，「番禺老字號」幾個字很是明顯。

王老闆也有嘗試很多更加貼近現代生活的措施，現在，在大眾點評、美團外賣等軟件上都能看見王銳涼茶舖的身影。即使是生活在快節奏都市中的上班族，也能打開手機，動動手指就能喝到正宗老字號的傳統涼茶。

未來，王銳涼茶舖也可能會嘗試更多順應時代發展的經營方式。 「廣東人不能沒有涼茶啊。」王老闆在日復一日的經營中感受到了涼茶對廣東人的深厚意義，對於他而言，涼茶不僅僅是維持生計的手段，更是他應當傳承下去的傳統飲食文化。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

