大美嶺南｜潮州潮安登塘鎮：倚山環翠　潮樂裊裊

「傾耳聆波瀾，舉目眺嶇嶔。」羊城晚報《大美嶺南》走進潮州潮安登塘鎮，聽一聽傳統潮樂抑揚頓挫、品一品香茗賞景養心，看一看山巒雲霧繚繞……在山水湖田村間體會山清水秀與雞犬桑麻共繪的樂園景象。



登塘鎮位於廣東省東部，系潮州市潮安區轄鎮，為山區半山區鄉鎮。據悉，登塘鎮現有不可移動文物18處，其中省級文物保護單位1處、市級文物保護單位1處；區級非物質文化遺產代表性項目1項。

走進登塘鎮白水村，不時可見三五村民呼朋引伴攜帶樂器一同前行，正是村民自發相約演奏傳統潮樂。村中大榕樹青翠如蓋，在榕樹下、鑊耳牆邊，悠揚的曲聲從二胡、古箏裡流淌出，飄上枝頭，繞在瓦上，悠然的古村圖景緩緩呈現出來。登塘鎮有許多自發成立的民間潮樂或潮曲團，他們或擊鑼鼓、或吹橫笛、或撥琵琶……不同的樂器配合，絲竹金石聲帶來的是土地的回憶和淡淡的鄉愁。

漫步鄉間小道，青翠的農田連接著遠處的青峰。潺潺的小溪繞過青翠的竹林，從長滿青苔的石橋下穿過，在土地之間織造著輕柔的「紗」。「良田」美景，就在此間。

驅車沿曲徑小道蜿蜒而上，葫蘆水庫便映入眼簾。葫蘆水庫是楓江源頭之一，楓江由此流經潮安和揭東兩地之後匯入榕江東流入海。碧玉一樣的水被鱗次櫛比的青翠茶田環繞。「傾耳聆波瀾，舉目眺嶇嶔。」站在堤壩上放眼望去，青山環繞，碧波蕩漾，山水相映，美不勝收。葫蘆水庫是山林與水的安逸搭配。

葫蘆水庫碧波蕩漾

至白水村白水岩，異峰奇石，蒼松翠柏。山上有蘭若庵，庵內存明代摩崖造像——彌勒佛像。山半石門上，留有明代的摩崖石刻，入選廣東省石窟寺及摩崖造像名錄。鐫刻的「白雲關」三字，世傳為明末潮籍書法家吳殿邦潛修於此所書。

登塘鎮山地地域廣，地理優勢和生態環境獨特，孕育出登塘炒仔茶、粿條、菠蘿等農特產品。其中炒仔茶是登塘的一張名片。「炒仔茶」從茶園採摘回來的茶葉，稍微一曬，就進行製作加工，歷經「三炒三揉」，獨特的炒製工藝成就了炒仔茶與眾不同的品質，滋味濃而不苦，回味甘甜悠長。

如今，登塘鎮作為旅遊鄉鎮已初具規模，古樸素美的登塘展示著古韻鄉鎮生生不息的畫卷。如果嚮往到一個美麗悠閒、富有韻味的鄉鎮走走，登塘鎮也許是個不錯的選擇。

綠水青山

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