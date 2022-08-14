國際慰安婦日｜馬英九籲日道歉賠償　趙少康：蔡政府代為求公道

台南市慰安婦人權平等促進協會今天在慰安婦紀念銅像前舉辦國際慰安婦紀念日追思會，前總統馬英九出席致詞表示，日本政府應對台灣慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史傷痛。



台灣媒體《中央社》報道，馬英九致詞表示，台南市慰安婦紀念銅像所在地附近有許多日治時期建物，一方面提醒大家記得日本殖民歷史，更不應該忘記日本帶給這些慰安婦阿嬤的傷痛。

馬英九指出，聯合國人權委員會在1996年公布慰安婦調查報告指出，慰安婦是「軍事性奴隸」，正式確認日軍違反人道罪行。根據統計，日軍在二次世界大戰時，從中國大陸、韓國、菲律賓、印尼、台灣等地，以綁架、威脅或哄騙手段，強迫婦女成為日軍性奴隸，台灣約有1200至2000人。

他表示，多名他熟悉的台灣慰安婦阿嬤相繼過世，目前僅存1人健在，她們始終等不到日本政府的道歉賠償，侵略的錯誤或可被原諒，但歷史真相絕不能遺忘，日本政府應展現負責任的態度，對台灣慰安婦道歉賠償，才有可能撫平歷史的傷痛。

2018年8月14日，台灣設慰安婦銅像。（聯合新聞網）

趙少康指出，77年來，日本政府沒有對戰爭期間強徵婦女充當軍事性奴隸道歉，「一個不會為歷史錯誤反省的國家，是有再犯危險的」。我強烈呼籲蔡英文政府，必須要求日本政府道歉、賠償，替慰安婦爭取權益，還慰安婦一個公道。

他表示「歷史可以原諒但不能忘記，但原諒也是犯錯者必須先反省、認錯、道歉甚至賠償」。蔡政府必須正視我們不幸的台灣女性被強徵充當性奴隸的歷史事實，嚴正要求日本政府協商，對台籍慰安婦道歉、賠償，以慰往生的慰安婦阿嬤在天之靈。

追思會在位於中西區中正路與忠義路口的慰安婦紀念銅像前舉行，台南市慰安婦人權平等促進協會理事長童小芸與馬英九、中廣董事長趙少康等人出席，與參與活動民眾先後向慰安婦紀念銅像獻花，現場並安排樂團演奏懷舊歌曲。

日本於第二次世界大戰期間實施「慰安婦」制度，由官方強迫婦女充當日軍性奴隸，台灣亦受其害。由於相關公文資料留存有限，受害女性在社會文化壓力下長期禁聲，遲至1990年代才陸續有受害者公開揭露此事。

慰安婦一詞為日本軍國主義時期因應戰爭之需所創，實際上即是軍妓。目前已知慰安婦最早是在1932年出現，上海的日軍利用上海既有的日本人妓院成立「慰安所」，即慰安婦提供性勞務的地方，此後由於軍隊的需求，慰安所相繼成立，慰安婦人數也越來越多，台籍慰安婦最晚在1938年即出現。九一八事件、一二八事件後，日軍虐殺、強姦平民的事端頻仍，為解決日軍男性的生理需求與性病感染風險，遂借用公娼制度的概念成立慰安所，藉此「慰安」日軍軍心、維持戰力。