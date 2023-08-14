沉重歷史中的娉婷身姿　大型舞劇《金陵十三釵》將在深圳上演

以南京大屠殺歷史為背景的大型舞劇《金陵十三釵》將於8月26日-27日在深圳保利劇院上演。該劇講述的是1937年日軍入侵南京後，發生在一群女學生和秦淮歌女之間的感人故事，由郎昆總導演、馮雙白編劇，18位國家級院團舞蹈明星主演。



《金陵十三釵》劇照：

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《金陵十三釵》講述在危難時刻，一群秦淮歌女放下個人生死，頂替荳蔻年華的女學生參加日軍「慶功宴」，共赴一場悲壯的死亡之約。

該舞劇雲集了國內一流編、導、演團隊。總導演郎昆曾多次執導中央電視台春節聯歡晚會。《金陵十三釵》是他個人執導大型舞劇的首秀。郎昆說，這是一個真實的歷史故事，在當年南京安全區國際委員會成員魏特琳教授的日記裏有記載，「不過，當時代替女學生慷慨赴死的秦淮歌女，不止13位，而是21位。『十三釵』只是一個約數」。

郎昆表示：「作為中國人，時刻都在緬懷那些在南京大屠殺中遇難的同胞們。選擇這樣一個題材，是我們用來告慰遇難同胞的一種方式。」

中國舞蹈家協會主席馮雙白受邀擔任該劇編劇。為了真實還原歷史細節，馮雙白查閱了大量的歷史資料，力求讓每一個在舞劇中出現的人物都有各自的靈魂與命運。據該劇藝術總監黃誠堅介紹，《金陵十三釵》由國家級院團的18位舞蹈明星，主演王家鑫、謝意等皆為資深舞蹈演員。

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這部舞劇把更多的細節聚焦到在殘酷無情的現實面前如何「保護幼小」這個更能觸動普遍人情感的主題上。對兩個主要人物玉墨和書娟的關係設計也獨具匠心。該劇總編導、國家一級編導魏思佳介紹說：「故事敘事採用『雙女主』設計，一是書娟眼裏看玉墨，二是玉墨眼裏看戰爭。兩條線索是並行的。」

魏思佳又說，「與歌女們格格不入的書娟從玉墨身上逐漸感受到被關心被愛護的母性力量，玉墨則從書娟倔強的性格中看到了自己清純美好的童年，透過身邊人的遭遇看到國殤對國家和個人命運的巨大衝擊」。正是通過不斷引起「同頻共振」的劇情，使兩位女性角色在戰爭中的成長和惺惺相惜變得可感可信。

作為總編導，魏思佳為打造角色的鮮明度費盡心思。「『十三釵』的舉手投足都有自己的專屬動作，比如玉墨的坐立行一直會微微佝僂著身子，表達一種性格的安靜沉穩和忍辱負重。」

《金陵十三釵》最繞不過的一個意象就是旗袍。據了解「十三釵」有60多款旗袍，每件旗袍的顏色、款式甚至是搭配的耳環都根據角色特徵和故事情節精心設計。

值得關注的還有該劇運用了很多創新的舞台科技。比如在表現日軍屠城的情節時，將會用影像投射的方式，將畫面再現在舞台上，讓觀眾們有一種身臨其境的感受。

《金陵十三釵》深圳演出基本資料：

開票時間：2023年7月20日

演出時間：2023年8月26日 20:00；8月27日 15:00；8月27日 20:00

演出地點：深圳保利劇院

演出場次：3場

票 價：1080/880/680/480/280/180元 （人民幣）

演出時長：120分鐘（含15分鐘中場休息）

演出語言：無

有無字幕：有

主 演：王家鑫、謝意、周晨、張曼穎