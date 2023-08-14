竹雕茶藝、織席鉤花…汕頭舉辦非遺人才市集　沉浸式體驗傳統文化

8月12日-13日，「大美龍湖，非遺添彩」——非遺人才市集（龍湖專場）在汕頭市小公園國平路潮汕文藝人才一條街街心舉辦，龍湖區非遺傳承人與工藝美術大師齊聚一堂，展現潮汕古建築營造、外砂織席、印章鐫刻、匾額書法雕刻、手工編織毛衫、竹雕等非遺技藝之美；帶來剪紙繡花、潮劇盔頭製作、潮汕鉤花、茶藝等非遺民俗體驗；更有玉雕、瓶內畫、潮汕嵌瓷、竹編油紙燈籠等非遺文創的創新詮釋。羊城晚報全媒體記者實地走訪活動現場，近距離感受龍湖非遺的魅力。

記者在現場看到，非遺攤位由非遺技藝、非遺民俗和非遺文創三大部分組成，每個特色攤位前都有不同年齡層的市民遊客在駐足觀賞。當前恰逢暑假期間，很多遊客更是專門帶著孩子們前來汕頭小公園活動現場體驗非遺製作，感受潮汕傳統文化。

鉤花老師現場教學鉤花技藝。（羊城晚報）

「孩子對剪紙比較感興趣，走到這裏就不舍得離開。」在剪紙技藝展示區的曹女士告訴記者：「孩子能有機會體驗一下傳統文化很好。」

「我喜歡鉤花，自己靜下心來學習傳統文化的感覺很不一樣。」學習鉤花已經滿2年的謝寶宜同學活動當日就跟隨老師到達活動現場展示鉤花技藝，靈活翻轉的手指和簡單的針線，經過她手中就完成了一件獨特的作品。

「學校老師會根據傳統文化，尤其是節日找一些接近的元素原創花式，教學生進行製作，希望把鉤花這一門手藝傳下去。」來自龍湖區西南小學鉤花班的程老師告訴記者，學生只要學習兩年左右就能很熟練地製作出基本花式的鉤花作品。「這邊很熱鬧，很多人走過來就在詢問鉤花技藝，希望能夠通過這個契機把傳統文化宣傳出去。」

汕頭市龍湖區是汕頭經濟特區發祥地，非遺文化底蘊深厚，現有非遺文化遺產項目區級14個、市級11個、省級4個、國家級1個；非遺項目傳承人區級18人、市級9人、省級3人。淵源深厚的文化底蘊與敢於創新的特區精神交相融合，日益沈澱出新時代龍湖區的文化軟實力。本次「大美龍湖，非遺添彩」——非遺人才市集（龍湖專場）也為龍湖非遺文化搭建了展示、傳承、體驗和宣傳平台，讓市民遊客領略龍湖非遺的古韻底色與創新亮點。據悉，該活動由中共汕頭市委人才工作領導小組辦公室、龍湖區委組織部主辦。