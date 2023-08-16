首部以習仲勛為主人公劇集預計開拍　網傳男明星靳東飾演習仲勛

國家廣電總局近日公示一部名為《西北歲月》的「重大革命歷史題材電視劇」，該劇因主人公為革命元老、國家主席習近平父親習仲勛，而引發外界關注。此劇亦為中國大陸首部以習仲勛為第一主角的歷史劇集。



《西北歲月》設定在1927年「四一二事件」，國民政府肅清中國共產黨黨員的這一時代背景下。進步學生習仲勳不畏白色恐怖，投身革命洪流，與劉志丹一同領導「兩當兵變」；並與劉志丹、謝子長等共同創建陝甘紅軍，開闢陝甘革命根據地。

抗日戰爭爆發，習仲勳帶領建設陝甘根據地，保衛邊區南北大門，毛澤東贊其「始終把黨的利益放在第一位」。國共內戰期間，習仲勳協同彭德懷指揮延安保衛戰，三戰三捷，為全國戰場奠定了戰略勝利基礎。新中國成立，習仲勳不斷改變西北貧苦、落後面貌。不久後，習仲勛調任中央，他深情回望故土，揮別西北群眾。

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2014年，習仲勛的形象首次通過電視劇《歷史轉折中的鄧小平》出現在電視熒幕，本次《西北歲月》將成為中國大陸首部以習仲勛為第一主角的歷史革命劇集，由《跨過鴨綠江》導演董亞春執導，共40集，網傳將於本月開機，將在陝西延安、照金、西安、甘肅、橫店等地拍攝。

對於誰來飾演習仲勛一角大眾亦十分關注。著名演員張嘉譯曾因其為陝西老鄉、又無負面新聞，因此獲選在《歷史轉折中的鄧小平》中飾演習仲勛。近來，盛傳中國男演員靳東將擔任《西北歲月》男主角。

1976年出生的靳東畢業於中央戲劇學院，國家一級演員。因出演多部歷史革命劇、法治劇等電視劇集，靳東展示出的「老幹部形象」深受內地觀眾喜愛。而其本人亦擔任全國政協委員、中國文聯委員、中國煤礦文工團副團長等職務。