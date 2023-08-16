大型舞劇《金陵十三釵》深圳上演　刻滿死難者名字的城磚震動人心

以南京大屠殺歷史為背景的大型舞劇《金陵十三釵》將於8月26日-27日在深圳保利劇院上演。該劇講述的是1937年日軍入侵南京後，發生在一群女學生和秦淮歌女之間的感人故事，由郎昆總導演、馮雙白編劇，18位國家級院團舞蹈明星主演。



值得注意的是，該舞劇在舞台設計上特別提煉出城磚、城牆的元素，從完整的城牆，到破裂的廢墟，從頭到尾用「城磚」這個元素來串聯這個故事。



《金陵十三釵》劇照：

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《金陵十三釵》講述在危難時刻，一群秦淮歌女放下個人生死，頂替荳蔻年華的女學生參加日軍「慶功宴」，共赴一場悲壯的死亡之約。

舞美設計尚天寶解釋，「南京大屠殺事件是從破城開始的。城牆的倒塌，既是真實的倒塌，也是人們心中防線的崩塌，國家被侵佔了，人民失去了保護，被侵略者屠戮」。

尚天寶說，在這部作品中，其他的舞台佈景主要是一種情景的陪襯，是劇情裡時間人物地點的需求，但「城磚」這個元素是用意向性的東西來表現的，雖然每一塊城磚是寫實的，但在劇中隨著劇情的深入而變化，反映的又是一種心境，是真實的城和心中的城的融合體。「我一直希望城磚這個從頭至尾的元素，能夠給我們帶來力量。」

此外，城磚上銘刻著一個個斑駁的名字，這些都是南京大屠殺死難者的名字。主創人員希望用這種方式祭奠死難者，同時也希望以此告慰亡魂。

「十三釵」的名字在城磚上逐一顯現。（網絡圖片）

據早前報道，該舞劇雲集了國內一流編、導、演團隊。總導演郎昆曾多次執導中央電視台春節聯歡晚會。《金陵十三釵》是他個人執導大型舞劇的首秀。郎昆說，這是一個真實的歷史故事，在當年南京安全區國際委員會成員魏特琳教授的日記裏有記載，「不過，當時代替女學生慷慨赴死的秦淮歌女，不止13位，而是21位。『十三釵』只是一個約數」。

郎昆表示：「作為中國人，時刻都在緬懷那些在南京大屠殺中遇難的同胞們。選擇這樣一個題材，是我們用來告慰遇難同胞的一種方式。」

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《金陵十三釵》深圳演出基本資料：

開票時間：2023年7月20日

演出時間：2023年8月26日 20:00；8月27日 15:00；8月27日 20:00

演出地點：深圳保利劇院

演出場次：3場

票 價：1080/880/680/480/280/180元 （人民幣）

演出時長：120分鐘（含15分鐘中場休息）

演出語言：無

有無字幕：有

主 演：王家鑫、謝意、周晨、張曼穎