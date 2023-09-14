鄭州商城遺址考古取得重大突破　發現迄今最大商代早期水系遺存

據《央視新聞》報道，近日，鄭州商城遺址考古取得重大突破，新發現迄今為止商代早期最大水系遺存，填補了對鄭州商城南部空間布局認知的空白。



據悉，考古工作人員在鄭州商城內城東南區域發現3處商代早期溝渠，均口大底小，其中一處在自然河道的基礎上經人工加工而成，另外兩處則完全由人工建成。

目前已揭露的溝渠總長約540米，最寬處達12米左右，最深處達4米左右。東南區域水係與北部池苑相連，表明水系中的水兼具滿足城市生產用水和城內景觀用水兩種需求。

鄭州商城遺址考古發現商早期最大水系遺存，填補了對鄭州商城南部空間布局認知的空白。（央視新聞）

河南省文物考古研究院鄭州工作站站長楊樹剛介紹，該大型水系兼具排水與城市區劃功能，其發現改寫了以往對於鄭州商城整體佈局尤其是南部格局的認知，對於深入探索商代早期都城的規劃理念、功能分區等具有重要意義。

河南省文物考古研究院副院長楊文勝表示，與同時期的偃師商城水系相比，新發現的鄭州商城水系規模更大、覆蓋範圍更廣。在其中一處溝渠，考古人員發現了人工明溝與用於分流的石砌擋水設施等，表明在商代早期，鄭州商城的水網體係就存在著複雜的功能設計；在部分溝渠兩側，考古人員還發現了夯土建築及鑄銅、制骨等手工業作坊遺跡。

下一步，考古工作人員將繼續開展考古發掘和相關研究工作，深化對新發現水系的始建、使用、廢棄年代和清淤、修築方式等方面的認識，推進城市水利、地貌環境、建築技術等相關多學科綜合研究。