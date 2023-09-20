大灣區文學發展高峰會在穗舉行　以文學力量推動人文灣區建設

9月18日上午，由廣東省作家協會主辦、花城文學院協辦的第三屆「粵港澳大灣區文學週」系列活動之「粵港澳大灣區文學發展高峰會」在廣州白雲國際會議中心舉行，這是第三屆粵港澳大灣區文化藝術節系列活動之一。峰會以「中國式現代化背景下的灣區文學」為主題。



中國作協文學理論批評委員會主任、北京大學中文系教授、花城文學院聯合院長陳曉明，中國報告文學學會會長徐劍，香港作家聯會會長潘耀明，澳門基金會主席吳志良，廣東省作協黨組書記張培忠，廣東省作協主席蔣述卓，廣東省出版集團黨委副書記、南方出版傳媒股份有限公司總經理葉河，花城出版社社長、《花城》雜誌主編張懿等嘉賓出席會議。會議由張培忠和蔣述卓主持。

張培忠在致詞中指出，粵港澳三地文學界積極響應，以粵港澳大灣區文學聯盟為紐帶，直面當代中國最重大、最深刻的社會變革，匯聚三地的創新智慧，以更為開闊的胸襟、更為高遠的眼界、更為創新的思路，形成大灣區文學競爭的核心優勢。

張懿在致詞中指出，粵港澳大灣區文學的發展，已成為連結各地區的文化橋樑，推動粵港澳大灣區的文化交流與融合，讓更多的讀者認同中華文化的精髓與價值，也為中國式現代化提供了更豐富的文化樣本和精神資源。

粵港澳大灣區文學發展高峰會現場 羊城晚報全媒體記者賀全勝攝

潘耀明、吳志良分別代表港澳地區作家以錄影帶的方式遠距致詞。「2021年開始，我們成立文化大灣區計劃，透過種種努力，邀請大灣區32個文化團體和高等教育機構參與，相信這是大灣區文化建設最具規模的努力。」潘耀明說。吳志良認為，文學最能跨越國界、觸動人心、引起共情。我們應該以文學的力量推動人文灣區建設，將大灣區建設成為人類文明新形態的示範地、中國國際人文交流的領導地和對外傳播的重要基地。

會議現場，陳曉明和徐劍分別作了主旨發言。陳曉明表示，近年來，粵港澳大灣區的文學確實有許多新的發展，非常精彩。大灣區身處改革開放前沿、科技前沿以及現代化最新發展的前沿。大灣區科技企業的發展歷程中肯定有很多感人的故事，值得我們關注與書寫。

徐劍認為，大灣區文學資源禀賦天成，可以說是中國文學的新高地。走進大灣區，走進深圳這樣的大都市，能看到中國制造、中國創作、中國創新，要將大灣區的文學落點聚焦於高科技領域裡的「新新人類」。

會上，中國作協創聯部主任彭學明、中國作協魯迅文學院常務副院長徐可、中國作協小說委員會副主任潘凱雄、人民文學出版社總編輯李紅強等專家學者圍繞「中國式現代化背景下的灣區文學」的會議主題展開探討。