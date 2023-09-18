清代重要外銷品之一　「廣東畫琺瑯」如何影響廣彩瓷器工藝？

9月16日，「清代廣東畫琺瑯與中西文化交流」學術研討會在深圳博物館舉行。此次活動旨在配合「渾融中西絢彩華麗——清代廣東金屬胎畫琺瑯特展」展出，來自故宮博物院、瀋陽故宮博物院、天津博物館、廣東省博物館、香港中文大學、中國傳媒大學和深圳博物館等單位的海內外專家學者齊聚深圳，圍繞廣琺瑯的歷史、藝術以及中西文化交流等主題，進行了深入地研究和探討。

研討會主題聚焦受廣琺瑯工藝影響最深、當時廣東地區最負盛名的織金彩瓷——廣彩。深圳博物館首席文物鑑定師、研究館員郭學雷以《早期廣彩瓷器再認識》為題，將早期紀年廣琺瑯及廣彩瓷器作為斷代標尺，闡述了通過對海外相關收藏全面系統的考察，辨識出大批早期廣彩瓷器的相關過程。

中國傳媒大學文化產業管理學院教授周思中以雍正廣彩上的博古仕女圖為切入點，提到清代雍正時期廣東地區對兼容中西審美的市場關注。天津博物館器物研究部館員喬岳以該館收藏的外銷瓷為例，對早期廣彩瓷器與廣琺瑯的裝飾借鑒與傳承關係進行了探討。

活動圍繞廣琺瑯的歷史、藝術以及中西文化交流等主題，進行了深入地研究和探討。（羊城晚報）

據介紹，作為清代重要的外銷品之一，廣琺瑯的生產與貿易顯示出其在中西文明交流史上不可替代的特殊地位。香港中文大學藝術系副教授尹翠琪的報告《由並生到分離：十八世紀上半葉廣東琺瑯與彩瓷的生產關係》，探討了廣東地區銅胎畫琺瑯和瓷胎畫琺瑯這兩種手工業烘烤技術的不同以及導致生產分離的原因，並從當時英國與荷蘭的進口數據中發現二者在18世紀上半葉出現產業分離跡象。

香港中文大學文物館博士後研究員周穎菁聚焦廣琺瑯的迂迴策略和商業模式，分析了西洋人物圖飾成為廣琺瑯產品特色的生產與商業因素。廣東省博物館陳列展示中心主任、研究館員白芳從廣州外銷玻璃畫在畫稿、技法、畫工等方面，探討了這些因素對廣琺瑯彩繪工藝的影響。

活動圍繞廣琺瑯的歷史、藝術以及中西文化交流等主題，進行了深入地研究和探討。（羊城晚報）

香港中文大學文物館副館長、研究館員許曉東以《清代亮紅亮綠琺瑯器初探》為題，聚焦清代乾隆早期開創的亮紅亮綠系畫琺瑯器，剖析其工藝特點、燒制年代、流傳範圍及成因。故宮博物院研究館員楊勇的報告《乾隆朝宮廷廣琺瑯與洋琺瑯的幾點思考》，根據清宮檔案與傳世文物，系統闡釋和解讀了清代宮廷洋琺瑯以及幾乎完全相同的兩件銅胎畫琺瑯分別定名「廣琺瑯」與「洋琺瑯」的現象。瀋陽故宮博物院副館長、研究館員李理以《西技中用廣式製器》為題，探討了透明琺瑯的源起、工藝面貌以及與廣琺瑯的聯繫。