北周開國君主宇文覺墓於陝西被發現　以「略陽公」身份安葬

陝西省考古研究院周二（19日）宣布在咸陽市渭城區周陵街道北賀村發現北周開國君主宇文覺墓，其為繼北周武帝孝陵之後經過考古發掘的第二座北周帝陵，意義重大。



宇文覺墓位於咸陽市渭城區周陵街道北賀村，北臨機場高速公路，墓東約1千米為宇文泰第八子諫孝王宇文儉墓，東北約7.8千米為北周武帝宇文邕孝陵，西北約3.5千米為北周重臣豆盧恩家族墓地。墓葬地表原有圍溝，呈南北向長方形，南部中間一段向南凸出，南北長147、東西寬105公尺。溝內僅一座位居中部偏北的墓葬。墓葬坐北向南，為斜坡墓道帶四個天井的單室土洞墓，南北水平總長56.84、墓室底距現地表深10米，為北周時期中型墓葬。

該墓出土146件（組）隨葬遺物，集中分布在墓室東南部，並以各類陶俑為主，與西魏、北周墓葬出土陶俑形制基本一致，皆為矮小的半模俑。墓誌置於墓室入口東側，蓋盝頂方形，素面無字。方形素面，正面楷書「周故略陽公宇文覺墓二年十月壬申」15字，並以硃砂描紅。據志文內容可確定墓主為北周開國君主孝閔帝宇文覺（542-557）。

據《周書·孝閔帝紀》載，宇文覺為宇文泰嫡子，九歲獲封略陽郡公，周元 （557）正月即天王位，十月被害駕崩。建德元年（572）周武帝誅殺權臣宇文護後，追諫宇文覺為孝閔皇帝，陵曰靜陵。 本次發掘顯示宇文覺於周二年（558）以「略陽公」的身份安葬，該墓即北周靜陵。

其發現有著重大意義，圍溝的發現可進一步明確北周帝陵與北周高等級大墓一樣具有地面結構，宇文覺以「略陽公」身分下葬亦為北周開國時期政治鬥爭提供實體證據，為北朝史史料提供補充。 而靜陵位置的確定，為北周其餘三座帝陵分佈提供了重要指示資訊。