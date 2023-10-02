南沙龍古村五人農艇賽火熱開賽　一葉龍古農艇展現嶺南水鄉文化

一葉龍古農艇，從奮發圖強的斑駁歲月，劃向鄉村振興的新征程。



10月1日下午，南沙區大崗鎮龍古村舉辦第四屆騰龍杯五人農艇比賽，旨在進一步傳承和弘揚嶺南水鄉文化。龍古村集中培育了新一代農艇賽接班人，以村內青年為主。

羊城晚報全媒體記者了解到，本次比賽起點設在潭洲水道新圍村與南村坊村交界處，全程約15公裏，經過南村坊、放馬、馬前等村，在龍古村內河湧往來4個來回。參賽的11支隊伍，合計55名選手和22名後備運動員。

下午1時30分，各位選手在潭洲水道等待「放頭」（「放頭」即鳴槍開賽），隨著信號槍響，11只五人農艇宛若騰龍飛速前進，55名「扒仔」（「扒仔」即扒艇的選手）奮進激槳，競渡激流，角逐冠軍，岸上站滿了助威吶喊的觀眾。讓一眾市民感受民間賽事魅力，領略嶺南水鄉風情，享受鄉村振興、文化振興的成果。

15公里的耐力賽對於隊員們的體力、耐力和技巧都是巨大的考驗，但是經驗豐富的「扒仔」懂得通過技巧保持體力。開賽90分鐘後，在終點遙遙看見3艘農艇膠著前行，不相上下，勝負只在毫厘之間。

經過激烈的角逐，2號隊伍獲得比賽冠軍。龍古村黨總支部書記、村委會主任郭炳洪為獲獎運動員們頒發獎杯，並派發獎金及獎品。

10月1日下午，南沙區大崗鎮龍古村舉辦第四屆騰龍杯五人農艇比賽，旨在進一步傳承和弘揚嶺南水鄉文化。

與此同時，龍古村深化文商旅共融，在村委會附近專設農艇「嘉年華」特色集市，展銷特色農產品及手工藝品，弘揚本土特色文化，現場可謂是熱鬧非凡。

龍古村主任郭炳洪告訴記者，「以前都是老一輩的村民才會扒農艇，今年非常高興能夠看到很多年輕的面孔，希望賽艇文化作為嶺南地區的傳統優秀文化能夠與時俱進並發揚光大。」

與此同時，龍古村深化文商旅共融，在村委會附近專設農艇「嘉年華」特色集市，展銷特色農產品及手工藝品。

龍古村的村民認為，賽艇文化包括同舟共濟、激流勇進、迎難而上、勇於爭先、艱苦奮鬥等寶貴品質，比賽的舉辦凝聚了團結奮進的力量，龍古村各項事業發展奔頭十足。

南沙地處珠江出海口，河湧縱橫，村民臨水而居。獨特的地理地貌造就了龍古村的特色水鄉文化，舉辦劃龍舟（遊龍）和賽農艇（當地叫「大頭艇」）活動已經有20多年的歷史。今年，龍古村結合特色集市和農艇比賽的模式傳承嶺南傳統水鄉文化，吸引更多青年朋友參與進來，為大崗鎮嶺南水鄉文化註入新鮮血液。