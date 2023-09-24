有片丨古裝劇上演！廣州南沙12對新人浪漫水鄉婚：水為媒，艇為轎

鹹水歌聲悠揚、鑼鼓鞭炮齊鳴、婚艇甜蜜巡遊……9月22日上午，2023年南沙區東涌第五屆水鄉集體婚禮在南沙東涌水鄉風情街親水平台舉行，12對新人在市民遊客的共同見證下，以水鄉婚俗形式演繹屬於自己的浪漫婚禮。



時隔四年，再度迎來水鄉集體婚禮。記者在現場感受到東涌水鄉風情街的人頭攢動、熱鬧非凡景象。



水上集市

據介紹，東涌水鄉集體婚禮以獨具沙田水鄉特色的風情街為婚嫁場景，還原以艇為轎的傳統婚慶儀式，傳承發展廣州非遺南沙水鄉婚俗，向全社會弘揚「婚禮儀式簡約化」的新風尚，樹立好「勤儉節約好家風」的傳統美德。

安康橋擠滿了送祝福的人。（羊城晚報）

記者瞭解到，本屆水鄉集體婚禮的12對新人都是在南沙工作、學習、生活的年輕人，有的從校園一直走到婚姻的殿堂，有的經過異地相戀的考驗最後組建自己的家……主舞台LED螢幕上滾動播放著新人的甜蜜瞬間。

洋溢著幸福笑臉的新人們。（羊城晚報）

其中，王煥和鄧永建分別是香港科技大學（廣州）在讀碩士研究生和博士研究生，今年8月登記的他們因為學業原因暫未舉行婚禮，在公眾號看到活動資訊後當即報了名。「能夠有機會體驗一下傳統水鄉特色婚禮，對我們來說是一個珍貴的紀念，心情非常激動。」新娘王煥對記者說。

舞獅獻瑞，婚禮接親巡遊正式開始。（羊城晚報）

舞獅獻瑞，婚禮接親巡遊正式開始，水鄉人家賴以生存的小艇搖身一變成為接送新娘的婚艇，從濠湧親水平台（男家）出發，12位新郎乘坐彩艇，在媒婆等組成的迎親隊伍及喜慶的嗩吶陪伴下，乘坐彩艇開往迎親埠頭。接親途經安康橋、厚德橋、同心橋抵達親水平台，以水為媒、以艇為轎，原汁原味還原嶺南傳統水鄉婚禮習俗。

婚艇甜蜜巡遊。（羊城晚報）

此外，領導嘉賓還為新人頒發紀念證書及好家風箴言捲軸，倡導優良家風家訓的傳承，弘揚中華仁愛孝悌、勤儉廉潔、篤實寬厚等傳統美德。儀式結束後，新人與家人們還品嚐了疍家特色小吃。

婚艇甜蜜巡遊。（羊城晚報）

記者還瞭解到，今年東涌鎮圍繞水鄉婚禮主題還推出了「灣區好家風·甜蜜樂悠東涌旅遊線路」，分別為情侶、親子家庭量身打造出行攻略。更有「灣區好家風·水鄉文化展覽」「線上+線下」相結合展示東涌水鄉婚嫁習俗文化、新時代好家風文化，讓遊客多維度感受南沙水鄉的獨特民俗文化。水鄉婚禮，傳承水鄉婚俗傳統，又帶有濃重的現代氣息，簡約不簡單。