大美嶺南｜廣州增城小樓：廟頂仙桃　水滿田疇

【編者按】廣州增城有三大自然奇景令人嘆為觀止，分別是「廟頂仙桃」「千年仙藤」「飛天榕樹」，其中的「仙桃」和「仙藤」勝景，都分布在增江河畔的小樓鎮。國慶假期，羊城晚報《大美嶺南》第70站走進增城小樓，尋古訪賢，回歸田園，在稻香中把酒話桑麻。



在明清兩代，小樓地區屬崇賢都，因被譽為「嶺南詩宗」的孫蕡，曾與王佐、張度等幾位賢人隱居於此地而得名。小樓鎮以駐地小樓圩得名，小樓之名來源於境內的「小陋村」，因當地人講增城話「陋」與「樓」語音近似，後來諧音成小樓。

廣州增城小樓

清代阮元《廣東通誌》引孫蕡《何仙姑記》道：「仙姑增城人，何泰女也。」在小樓鎮一直流傳有何仙姑的傳說，傳說這裏是何仙姑的家鄉。相傳仙姑飛天時遺落綠絲帶，不慎飄繞在荔枝果上，使得荔枝果殼上有了一道綠線，於是便有了聞名遐邇的荔枝珍品——「掛綠」，人們提到掛綠荔枝就會想到增城，反之亦然，這多少是帶著仙姑的福祉。

小樓鎮現有一座何仙姑家廟，是如今增城八景之一，名為「小樓仙源」。此廟始建於明，在清代又再次重修，廟宇是典型的嶺南風格，走廊采用封火山墻；第二進拜亭為硬山頂，其正脊和垂脊均有反翹裝飾，墻上還有八仙故事的壁畫，門前有一副對聯：「千年履舄遺丹井，百代衣冠拜古祠。」

廣州增城小樓

仙姑家廟內有一口八角形狀井台的古井，古井旁有石頭雕鑿的繡花鞋，是指傳說中何仙姑曾在此遺留下一只鞋。在家廟正堂屋脊瓦頂上，長有一棵桃樹，這正是「廟頂仙桃」。桃樹從屋脊上抽出，碧綠的樹枝在斑駁的瓦片中撐起一把爛漫的傘，掛著青果。走出廟門，樹木掩映，白塔聳立，不知幾時花開花落、何時人來人往，仙人恐不知，唯有青山如故。

何仙姑雕像

在何仙姑家廟西北處有一片巨大的綠色天幕，是由一棵長約數十米、至今已有1300多年歷史的「盤龍古藤」，盤踞在古榕樹和幾棵雜樹而形成的。正所謂，「古藤屈曲似龍蛇，飛上梢頭故故遮。」古藤交錯縱橫，盤根錯節，構建起一幅氣勢磅礴的青綠長卷，每逢6月開花時節，畫卷上會再增點雪白的花穗，形成花的海洋，一陣風吹過，碧濤起伏，清香浮動。

廣州增城小樓

每年秋季，在小樓可以看到一層一層的梯田上，連片的百年烏欖樹組成一朵朵雲彩，上面綴滿烏紫色的烏欖果，村民用竹竿拍打，隨著枝葉抖動，大小烏欖紛如雨下。樹下村民收集起掉落的果實，堆疊起一座座果子小山。

廣州增城小樓

「青青園中葵，朝露待日晞。」清晨的小樓西境村生機勃勃，冬瓜、菜心田地郁郁蔥蔥，稻田、果樹隨風波動，被阡陌勾連，製造出七彩色塊。「水滿田疇稻葉齊，日光穿樹曉煙低。」村居、農田、小河、碧道和遠山一起組成了悠然閑適的田園之歌，唱響著豐收和幸福。

廣州增城小樓

如今的小樓鎮不再是過去的「小陋村」，建立起一座座現代化的蔬菜基地和農業基地，正變成物華天寶的農業大鎮。