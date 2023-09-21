大美嶺南｜雲浮300年羅定學宮：清風卷舒　書香墨韻

【編者按】在廣東西江流域，有一座歷經風雨的古代學宮，綠瓦紅牆間承載著文墨書香，雕花簷板上記錄著「造棫樸菁莪」的願望。羊城晚報《大美嶺南》走進雲浮羅定學宮。羅定學宮是西江流域僅存的清代學宮完整建築群，是廣東省文物保護單位。走過泮池，穿過殿堂，登上樓閣，尋找融入百年滄桑的書香墨韻。



羅定學宮建於1647年，為廣東省文物保護單位。1938年，國立中山大學的師生為躲避戰火，繼續辦學，曾遷移羅定。羅定學宮也重新成為「菁莪」之地，在戰火紛飛的歲月裡，響起不斷的讀書聲。

時至今日，走到羅定學宮門前，有兩棵古樹越過紅色的院牆顯露出來，一棵樹枝繁葉茂、蔥蘢欲滴，一棵樹蜿蜒曲折、枯枝繁亂。學宮門口是由花崗岩砌築的四柱三間的沖天式牌坊——櫺星門，柱子直插天際，頂部的柱體雕刻著複雜的祥雲紋路，鋪滿了歲月的塵埃，形成瞭如墨色的黑；白​​色的柱身也好像被紅牆浸染帶著褐色的紅色。

羅定學宮坐北朝南，沿中軸線依序為櫺星門、泮池、大成門、大成殿、崇聖祠，兩側有鄉賢祠、名宦祠、兩廡，附建明倫堂、忠節孝祠、奎星閣等。走過櫺星門，行至半圓形的泮池前，石欄佈滿深色的水紋，碧色池水寧靜如鏡。抬頭四視，正面為大成門，精美的抬樑與穿鬥混合，撐起嶺南特色的黃琉璃瓦硬山頂，上部屋脊遊龍灰塑活靈活現。左右兩側是牆外望到的兩棵古樹。牆外那枯枝繁亂的樹，原是一棵鳳凰樹，被牆遮蔽的下部樹冠依舊鬱鬱蔥蔥，幾朵紅花點綴其間，在九月依然不願凋零。

穿過泮池，跨過大成門，學宮中心的大成殿就完整的呈現在眼前。大成殿面闊五間，進深五間，紅色牆體、紅砂岩柱、黃琉璃瓦、重簷歇山頂，平面呈方形，前出月台，月台前有本地紅石雕成的雲龍丹陛。重簷之上飾有灰塑屋脊，上層簷塑龍，下層簷塑鳳。大成殿左右，是兩座廡殿，面闊五間，同大成殿一般均是紅牆、紅柱，不同的是採用綠琉璃瓦、硬山屋頂。

站在青灰色的地磚上，曾經金碧輝煌的大成殿在歷史風雨的洗刷下，變得內斂而深沉。隨著日落，薄暮的餘暉灑落人間，在這裏伴著古意靜靜地流淌在樓閣和飛簷之上，屋脊上的灰塑遊龍，一如往昔，吐納著霞光，見證著文脈悠長。

從學宮走出，旁邊羅定中學的學生三三兩兩結伴出來吃飯，嬉笑打鬧、吵吵嚷嚷，肆意宣洩著青春的活力。長江後浪推前浪。古老的詩歌轉變成低沉的背景樂，建構起新時代歌聲的基調，奏響更加嘹亮寬廣的樂聲。

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