大美嶺南｜清遠連州寨江村：墟煙依依　青溪翠微

【編者按】清晨，第一縷晨光灑在東陂河上，如同金色的漣漪，輕輕蕩漾著。從一座當地人稱作「拱橋」的老石橋跨河而過，橋頭一株大樹枝丫舒展，許多第一次來此的人，都忍不住站在拱橋上拍下一張照片，凝固下這一刻的光影。羊城晚報《大美嶺南》走進清遠連州東陂鎮寨江村，探訪遠離塵囂的世外桃源，聆聽自然的心跳聲。



走進寨江村，一條條青石小路蜿蜒而過，穿過連片的碧綠稻田，串聯起一座座屋子。寨江村村中的很多房屋還保持著古樸風貌，瓦片和磚石留著生活痕跡，沉澱著歲月的故事。

「村煙城樹遠依依，解指青溪與翠微。」走到東陂河旁，沿著村中的老石橋拾級而上，一縷縷陽光穿過薄霧，從橋邊的蔥蘢古樹枝頭一躍而下，在河水上激盪出金色的漣漪。橋旁有一座老觀，當地人叫它「涼風觀」，如今青藤攀爬在斷垣上，零散的磚石被泥土覆蓋，蔥蘢的青苔沿著雨水的道路攀爬，晨光打在廢墟上，磚石記錄的歷史在自然中煥發出新的生機。

在這片被青山包裹的土地，這裡的很多人還保留著許多傳統的習俗和生活方式。日出而作，日落而息，立春聽花雨，秋至割稻忙。農人們肩挑著鋤頭和耕具，耕耘著這片土地，一天又一天，一季又一季，在大地上一點點塗抹著四季的書畫，訴說著農耕的辛勤和豐收的希望。

日落西山，暮色模糊。遠山灰暗如岱，河水殘陽瑟瑟，偶有老媼浣紗，孩童嬉戲，一群鴨子浮水而過，在這片寧靜的土地上，時間重新慢了下來，一切變得純粹而樸實。

寨江村吸引著越來越多的人駐足欣賞，這裡的一切都是那麼真實、樸素，喧囂生活中的人來此，在這片鄉村的懷抱中，尋找到一份寧靜和滿足。

【文章獲《羊城晚報》授權轉載】