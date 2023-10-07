廣東省重點景區遊客接待量年增39.5%　文旅市場熱度不減

中秋國慶假期第七天（10月5日），廣東文化及旅遊廳（以下簡稱「省文旅廳」）發布文旅市場訊息，根據初步測算，廣東省納入監測的150個重點景區共接待遊客142.2萬人次，年增39.5%（以下均以可比口徑，下同），較2019年下降6.4%。受颱風影響，截至10月5日15時，全省共關停旅遊景區26家（含濱海旅遊景點14家）。



數據顯示，廣東省4A以上景區接待遊客169.2萬人次，年增30.3%；納入監測的14段古驛道重點區域共接待遊客38.4萬人次，年增57.0%，較2019年增長0.8%；納入監測的13家紅色旅遊經典景區共接待遊客18.5萬人次，年增60.1%，較2019年增長1.6%；納入監測的100個鄉村旅遊點和歷史古村落接待30.9萬人次，年增長18.0%；納入監測的75個重點公共文化機構接待31.1萬人次，較去年同期成長29.5%。

茂名市御水古溫泉景區舉辦漢唐文化節活動，油城墟舉辦「巷鄰裡·趣全城」歡慶活動。（網絡圖片）

廣東各級文旅部門嚴防颱風 關停景點26家

省文旅廳表示，按照全省防颱風工作影片會工作部署，第一時間將省會、省政府關於防範應對今年第14號颱風「小犬」工作會議精神和要求傳達到全省文旅系統，並於10月4日派遣隊伍赴粵東實地督導檢查防颱風措施落實狀況。省文旅廳也發布防颱風旅遊安全提示，提醒廣大遊客朋友密切注意颱風動向，出遊期間加強安全防範。各市、縣文旅部門透過派出督導工作小組、下沉幹部到一線等形式加大督導檢查力道。

受熱帶氣旋小犬影響，天文台預料三號強風信號將於今日大部分時間維持，今日（早上7日）在香園圍口岸仍有港人過關北上吃喝玩樂。(洪芷菁攝）

截至10月5日15時，全省共關停旅遊景點26家（含濱海旅遊景點14家）。全省各地加強巡查執法，共出動執法人員670人次，檢查山邊、路邊、河邊和低窪危險區域文旅經營場所防颱風狀況，督促落實安全防範措施。

中秋國慶假期第七天，廣東省天氣整體狀況良好，部分地區雖有陣雨天氣，文化旅遊市場仍保持熱度，全省文化和旅遊系統在認真落實安全措施和疫情防控的前提下，多措並舉，積極推出文旅消費惠民舉措，持續豐富文化及旅遊產品供給。

各地結合實施「百縣千鎮萬村高品質發展工程」深化城市和鄉村文化旅遊有效融合，推出一系列融合當地傳統和文化特色、欣賞性和體驗性強的文化旅遊活動，有效豐富群眾假日文化生活。

廣州市充分利用文化及城鄉旅遊資源，舉辦不同類型活動惠及各年齡層人群，如廣州少年兒童圖書館舉辦「五星級紅旗在飄揚」趣味手工線上活動等12場活動，廣州市文化館舉辦線下活動14場，花都區赤坭鎮竹洞村組織熱氣球嘉年華、水幕燈光秀、濱湖露營等節慶活動，打造白天加夜晚的精品鄉村遊，吸引不少遊客前來「打卡」。

竹洞村組織熱氣球嘉年華、水幕燈光秀、濱湖露營等節慶活動，打造白天加夜晚的精品鄉村遊，吸引不少遊客前來「打卡」。(廣州日報)

珠海市橫琴粵澳深度合作區利用並配合「港車北上」「澳車北上」政策，積極組織指導文旅景區舉辦豐富時尚的文化旅遊活動，星樂度露營小鎮在本次假期帶來了「星奇探險家之旅」和「金秋遊園會」，勵駿龐都廣場舉辦了澳門國際文化美食節（橫琴站），為港澳同胞和市民遊客帶來了多樣化精彩的活動體驗。

佛山市聯合多方精心安排了「品味佛山愛運動、品味佛山樂旅遊、品味佛山賞民俗、品味佛山享美食、品味佛山嘆藝術」五大主題兩百多場內容豐富、形式多樣的文旅體惠民活動，並上線中秋國慶佛山遊玩指南為遊客提供便利。茂名市御水古溫泉景區舉辦漢唐文化節活動，油城墟舉辦「巷鄰裡·趣全城」歡慶活動，浪漫海岸舉辦海上歌舞煙火節系列活動，吸引了大批遊客。