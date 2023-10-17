《崇禎：勤政的亡國君》傳全面下架　書商解釋：因印刷問題

上海文匯出版社今年9月出版的新書《崇禎：勤政的亡國君》16日（周一）傳出全面下架消息。據網傳發行商發給各網站、新華書店、民營經銷商的通知，關於下架理由是「因印刷問題」。



網上流傳由讀客文化股份有限公司在16日發出的《下架通知函》。（網絡圖片）

網上流傳由讀客文化股份有限公司在16日發出的《下架通知函》顯示，《崇禎：勤政的亡國君》一書因印刷問題，現通知全部下架召回；各大網站、新華書店、民營經銷商在接到此通知後，即刻下架並安排退貨事宜。

台媒中央社報道指，實測內地主要售書電商平台，當當網已找不到此書；京東購物中點選該書連結，出現「暫不支持購買」及「抱歉，該商品已下架」。

該書由歷史學者、明史專家陳梧桐撰寫。根據資料，陳梧桐曾任中央民族學院歷史系系主任，今年5月31日在北京因病過世，享年88歲。該書是再版作品，曾於2016年由故宮出版社出版，書名為《崇禎往事》，在內地行銷多年，並非禁書。

上海文匯出版社今年9月出版的新書《崇禎：勤政的亡國君》16日（周一）傳出全面下架消息。（網絡圖片）

在新版的《崇禎：勤政的亡國君》一書中，封面簡介稱：「昏招連連步步錯，越是『勤政』越亡國！」該書介紹又指，作者「從財政、黨爭、軍事、用人等角度，帶領讀者看懂崇禎皇帝如何昏招迭出，走上亡國之路。…...翻開本書，看懂崇禎皇帝如何一步步把自己逼上絕路」。

同作者《崇禎傳》同下架

台媒《聯合報》報道又指，有網友表示，河南文藝出版社今年8月也出版了陳梧桐關於崇禎的另一本書《崇禎傳》，該書與《崇禎：勤政的亡國君》內容差異應該不大。《崇禎傳》17日上午在河南文藝出版社天貓旗艦店仍能下單購買，但下午網頁卻顯示「當前商品已下架」。