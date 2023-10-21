電池版深圳？從貧困區蛻變　寧德時代為中國建立電動車電池王國

低耗能、零排放的新能源車在中國成為趨勢。對消費者來講，他們不但關注發展趨勢，更關心汽車的能耗、續航、以及安全。而要講電動車的安全問題，就一定要講到它的心臟部件——動力電池，動力電池重要到什麼程度？業界有種講法叫做「得電池者得天下」。



在這個領域，中國十幾年前只是一個無名之輩，如今就成為全球霸主，這中間的轉變是如何發生的呢？今天，我們就來講講電動車的動力電池。



動力電池成中國製造新招牌

這些年中國新能源車的產量和銷量逐年攀升，截至2022年，已經連續8年保持全球第一。

這個成績背後，離不開新能源車最核心的技術——三電，即是電池、電機、電控這三大系統。三電之中，又以電池最為重要，因為它的性能直接影響汽車的續航里程、充電效率以及使用壽命，在整車的成本中佔比高達40%，可以說是新能源車的心臟。

動力電池是電動車的核心部件，中國建成材料研發、電池生產、設備支持的完整產業體系。（Getty/當代中國授權）

十幾年前，中國在這方面的技術積累幾乎為零，日韓的電池公司，如Panasonic、LG、Samsung，在各方面都碾壓中國企業。

近十年，中國開始發展新能源車，動力電池作為上游產業，亦迎來爆發式增長。如今中國已經成為全球動力電池的領頭羊。有幾組數據為證：

首先，中國擁有全球近80%的鋰離子生產能力，生產動力電池的4大原材料，包括正極、負極、電解液、隔膜，也基本擺脫進口依賴，鋰電設備國產化率達9成以上。

而且以前中國主要負責電池集成，也就是電池組裝；現在就從材料研發、電池生產、設備支持都自己完成，形成完整的產業體系。這是第一點。

第二點，中國企業已經全面超越日韓企業，2022年全球動力電池裝車量TOP10的企業當中，日韓企業佔4間，中國企業佔6間，而且排名都非常靠前，包括第1名寧德時代，第3名比亞迪等。

這個發展趨勢，甚至引起美國總統拜登（Joe Biden）的重視。2021年5月，拜登到位於密芝根州的福特工廠視察並且發表內部演講，當時他明確表示：動力電池技術雖然源自美國，但目前中國卻成為目前最大的電池生產國，中國在電動車這場競賽中領先美國。

可以見到，動力電池已經成為中國製造的一個新招牌。

寧德時代：獨佔鰲頭 成全球銷量冠軍

而如果對中國電動車的發展有興趣，寧德時代這間公司可以說是不可不知的一個名字。

寧德時代成為生產電動車電池的龍頭企業，現時全球每3架電動車之中，就有1架車的電池產自寧德時代。（Getty/當代中國授權）

寧德時代是2011年創立的，到現在也不過10多年時間，但是短短10年內，它取代了日韓的老牌企業，於2017年成為全球動力電池的銷量冠軍，這也是中國在汽車零件領域的第一個「世界冠軍」。

它生產的電池，不單供應給國產車，而且供應給Tesla這樣的國際大品牌。現時全球每3架電動車之中，就有1架車的電池產自寧德時代。

近年它更是走出國門，到德國和匈牙利建電池工廠，今年又傳出消息，說正在部署在泰國建廠，將生產版圖拓展到東南亞。要知道，在泰國、澳洲這些國家，以前是日本車的天下，但現在，中國車正在後來者居上。

寧德時代走出國門，到德國和匈牙利建電池工廠。 （Getty/當代中國授權）

寧德背後故事：草根出生 創立電池王國

相信有人會覺得好奇，寧德這個名字是怎樣來的？是什麼意思？原來這個名字就是取自公司的誕生地——寧德。寧德是福建省下面的一個地方，曾經是全國沿海唯一的貧困區。

寧德時代從這樣一個名不經傳的小城市走向世界，崛起的過程亦都很精彩。

草根階層的曾毓群，憑藉敏銳的市場嗅覺和奮鬥精神，帶領寧德時代嶄露頭角。（Getty/當代中國授權）

寧德時代的創辦人叫做曾毓群，1968年出生於當地一個農民家庭。雖然他出身草根階層，但天資聰明，17歲考入了上海交通大學船舶工程系。畢業後他被分配到家鄉的國企工作，但入職3個月，他就不顧家人反對，拋棄鐵飯碗，到廣東闖蕩。

在這期間，他曾經到東莞的磁電廠工作，10年間成為公司最年輕的工程總監；到31歲時，就跟人合夥創業做電池項目，成立了自己的公司。

2011年，曾毓群二次創業，成立寧德時代。由於是工程師出身，他經常親自動手做研發，專注每一個細節。同時他不斷進修，先後取得碩士同博士學位，成為業界專家。

在他的帶領下，寧德時代用不到10年的時間，就在國際上嶄露頭角。

寧德時代 帶動當地發展

這間公司的崛起，也帶動了寧德這個小城市的發展，愈來愈多在外打工的寧德人選擇回鄉發展，數年間，就有80多間新能源上下游企業相繼湧現。

福建寧德曾經是全國沿海唯一的貧困區，如今變身全球最大鋰電池生產基地。 圖為寧德的電動車生產線。（Getty/當代中國授權）

到了2022年，寧德市的鋰電新能源產業產值接近人民幣3000億元，此處從以前的貧困城市，變成了全球最大鋰電池生產基地。

中國有一句古話，飲水思源，生不忘本。寧德時代的故事，可以說是中國千千萬萬企業的一個縮影，這些企業帶動了地方發展，勵志之餘，亦令人感動，期待將來可以看到更多這樣的事迹。

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