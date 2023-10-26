北上消費｜廣州韓國風情街：美食娛樂購物一體　體驗夜經濟煙火氣

廣州，這座國際化大都市，以其獨特的夜經濟和煙火氣吸引著全球的目光。在這座城市中，有一個地方尤為引人註目，那就是位於廣州市白雲區棠景街的遠景路韓國風情街。這裏不僅有異域風情，更有特色美食和不一樣的澎湃活力。



棠景街道辦事處主任劉果介紹道，遠景路是廣州市白雲區的一條東西走向的市政道路，起點位於機場路，終點則與三元里大道相連。這裏與眾不同的是，它已經成為了廣州的一條知名的「韓國街」。百余家韓式風味餐廳和超市坐落於此，很多食客們專程來此一嘗美味，感受異域風情。

白雲區遠景路位於廣州白雲火車站的東南方，與白雲新城相鄰，地理位置優越，交通便利，毗鄰地鐵2號線飛翔公園站。這裏是廣州市商務局發布的《廣州夜間消費地圖（2.0版）》推薦打卡點之一。

廣州韓國風情街。（羊城晚報）

據悉，20世紀90年代末期，因臨近舊白雲機場和廣州火車站，大批來華從事服裝、皮革、鞋子及化妝品貿易的韓國人聚居於此，帶來了最初的韓國生活方式和文化氣息。2002年遠景路開通，棠景街積極開展招商引資，籌集1億元對整條街進行升級改造。經過20多年的苦心經營，已逐步實現了商務辦公、韓式美食、休閑娛樂和體驗異國文化商業街的華麗融合。近年來，這裏更多的是道路兩旁的韓國餐廳和超市，讓人感受到歷史與文化的交織和空間的穿越。

如今，遠景路韓國風情街已經成為白雲區特色商圈的靚麗名片。這裏的建築風格獨特，充滿了韓國傳統的韻味，同時也融入了現代的元素。街道兩旁琳瑯滿目的店鋪，既有售賣韓國傳統服飾、飾品的小店，也有提供地道韓國美食的餐廳。每到飯點時間，遠景路就會變得熱鬧非凡。網紅餐廳數不勝數，其中以時代遠景大韓城和韓食匯最為熱鬧。這些餐廳不僅吸引了大量的年輕人前來打卡，也成為了攜親帶友聚會遊玩的好去處。

廣州韓國風情街。（羊城晚報）

此外，羊城晚報全媒體記者了解到，目前，棠景街擁有登記在住的韓國人2000余人，註冊的韓國公司有200多間，韓國超市40余家，韓國料理店130余家，已逐漸形成了以韓式飲食、韓國超市、韓國美容美發等元素為特點的韓國文化特色商業街。2023年以來，新引進涮滿樓、後火鍋、冷記渝味、大妞鐵鍋燉等全國各地特色餐飲，使消費選擇更加多元。

記者探訪走進遠景路時，不僅可以品嘗到正宗的韓國烤肉、泡菜、冷面等美食，還可以購買到各種韓國特色的商品。此外，這裏還有各種娛樂設施，如電影院、KTV等，在享受美食的同時，也能感受到韓國的文化魅力。

遠景路。（羊城晚報）

「遠景路韓國風情街是一個集購物、餐飲、娛樂於一體的綜合性商業街區。它以其獨特的韓國風情和豐富的夜生活，吸引了大量的遊客和市民前來消費。」劉果說，未來，這裏將繼續發揚「夜經濟」和「煙火氣」，為廣州的城市發展註入更多的活力。

「這條街十分有特色，對於愛好韓國料理的市民遊客，遠景路是個不錯的選擇。」一位正在遠景路覓食的遊客告訴記者，很多店都需要排隊，但大家都會繼續等待，就為了那一口正宗的美食。

遠景路夜景。（羊城晚報）

遠景路，這條充滿歷史與現代交織的街道，不僅是廣州的一張名片，也是廣州美食文化的一個重要代表。它以其獨特的魅力，吸引著來自世界各地的遊客和美食愛好者，讓人們在品嘗美食的同時，也能感受到廣州這座城市的歷史和文化。