傳2韓國遊客飛無人機撞壞河南千年古塔　工作人員：塔尖輕微剮碰

近日，網傳韓國一名遊客在參觀河南文峰塔時，放飛無人機導致景區內文物受損。今日（16日），河南省安陽市文物考古研究院表示，文峰塔塔剎（位於塔的最高處，是塔顯著的標誌）被無人機輕微剮碰，文物本體沒有受到傷害，無需修復。



綜合內媒報道，10月15日，一位外籍遊客在文峰塔景區遊玩，其操控的無人機碰到文峰塔塔剎中部後，掉落在文峰塔平台上。發現情況後，景點工作人員立即查看了文峰塔狀況，發現文物並未受損。

網傳韓國遊客飛無人機撞壞文峰塔。

隨後，景區人員因語言不通報警，警方也對兩名韓國遊客進行了盤問和調查，確認他們有正當身份和操作無人機的相關資料，並對二人進行批評教育。

「塔剎外層有一層白灰，比較硬，（無人機）碰到後，沒有留下痕跡。」工作人員介紹，文峰塔塔剎建於平台之上，遊客可進入平台參觀；不過景區並沒有明文規定是否允許無人機飛行拍攝，遊客最好是報備。平日里，工作人員也會對文峰塔進行巡查與保護，發現特殊狀況會及時處理。

河南安陽文峰塔。

公開資料顯示，文峰塔位於河南省安陽市古城內西北隅，因塔建於天寧寺內，原名天寧寺塔。文峰塔建於五代後週廣順二年，已有一千餘年歷史。2001年，文峰塔被公布為全國重點文物保護單位。文峰塔由塔基、塔身、塔剎三部分組成，塔高38.65米，塔基周長40米，壁厚2.5米。塔身有五層重簷，從下往上逐級增大。