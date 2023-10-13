韓國旅行團被轟強迫購物情況嚴重　「5日團去8家店」不買不准離開

全球疫情解封後，各國紛紛重啟觀光。



然而在旅遊業復甦的同時，也出現部分低價團，先是以相當優惠的價格，吸引一般民眾上當，接著再用強迫推銷的方式，讓團員購買昂貴商品，藉此牟取不當利益的亂象。

70歲長者遭導遊辱罵 5日團只去幾個免費景點其餘都是強迫購物（點圖放大閱讀）：

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韓國媒體「中央日報日文版」近來引用台媒TVBS的訊息，指稱有台灣觀光團在遊韓時，被強迫購買了高價的人參及藥品，若是團員不買，就不放人離開店家。

另外，大陸抖音也有影音控訴，表示在旅遊中遭到導遊威脅購物，甚至有高齡70歲的被辱罵，因此不願再前往韓國觀光。

報導指出，這些觀光團經常都是把人帶來韓國後，選擇在一些免費的景點旅遊，接著再把人帶到禮品店和免稅店，藉由購物的金額抽成，來彌補低價出團的虧損。

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即使在出發當時，旅遊契約裡寫明團員並沒有購物的義務，但還是可能在現場被強迫威脅，而買下不想要的商品。

例如像是重慶一家旅行業者，就推出一個5天4夜的觀光團，這4天都住在仁川某間商務旅館，而行程除了景福宮需要門票之外，剩下都是去清溪川、戰爭紀念館或北村韓屋村等免費觀光區。

並且在這幾天內，就塞了８間販售高麗人參、萬壽果等土產的禮品店及免稅店行程。

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而這樣的手法，在大陸觀光客之間又特別常見，尤其從8月10日開始，韓國再度開放大陸觀光，陸客如海潮般湧進。

但也因為這樣，使得旅行社之間削價競爭，結果賠上了觀光品質，更嚴重影響韓國觀光的形象。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】