8個「最佳旅遊鄉村」　憑甚麼在聯合國脫穎而出？

聯合國世界旅遊組織揭曉2023年「最佳旅遊鄉村」名單，中國有4個鄉村上榜，加上前兩屆入選的4個村莊，共有8條村入選，是全世界最多。這8個「最佳旅遊鄉村」都在哪裏？有甚麼特別之處？



「最佳旅遊鄉村」數量 中國最多

聯合國世界旅遊組織的「最佳旅遊鄉村」評選始於2021年，旨在透過旅遊促進鄉村文化遺產保護及可持續發展。

如同世外桃源的甘肅甘南扎尕那村。（圖片來源：Getty）

2023年「最佳旅遊鄉村」評選，共有63個國家的258個鄉村提交申請，最終選出32個國家的54個鄉村，當中4個來自中國：江西婺源篁嶺村、浙江下姜村、甘肅扎尕（粵音同「家」）那村，以及陝西朱家灣村。

加上2021年入選的浙江余村、安徽西遞村，2022年入選的廣西大寨村、重慶荊竹村，中國共有8個鄉村入選聯合國世界旅遊組織的「最佳旅遊鄉村」名單，數量位列世界第一。

這些鄉村都有甚麼特別？

浙江余村：「金山銀山」理論發源地

浙江余村、浙江下姜村、陝西朱家灣村，都是發展「生態經濟」的代表。

2005年，習近平在浙江安吉余村提出「綠水青山就是金山銀山」發展理念，簡稱「兩山理論」。經過多年努力，余村從污染嚴重的礦山村，變成山清水秀的旅遊景區。（圖片來源：視覺中國）

余村是「綠水青山就是金山銀山」理念的發源地，近年從「採石經濟」轉型為「生態經濟」，從粉塵漫天蛻變為山清水秀，更發展出青年創業基地、露營基地等新業態，2022年吸引上千名大學生到來，當年全村集體經濟收入超過1,305萬元。

下姜村有800多年歷史，近年成功通過生態旅遊帶動經濟發展，並帶同周邊村莊探索「共同富裕」道路。（圖片來源：PDChina@twitter）

下姜村位於浙江省淳安縣，毗鄰杭州西湖，已有800多年歷史，20多年來從「窮髒差」蛻變為「綠富美」，並於2019年成立「大下姜」鄉村振興聯合體，探索帶動周邊24個村莊走上「共同富裕」之路。2022年前10個月，「大下姜」25個村集體總營收超過1,000萬人民幣，同比增長55.2%。

朱家灣村有「天然氧吧」之稱，還是中國傳統保護村落，有民間社火、古法釀酒等25項非物質文化遺產。（圖片來源：央視新聞@微博）

陝西省商洛市的朱家灣村，坐落於秦嶺南麓，近年改變傳統採伐資源路線，轉型做「生態衛士」，發展生態旅遊，境內有牛背梁國家森林公園等10多個景區，年接待遊客超過150萬人次，帶動當地1萬多人就業。

篁嶺曬秋與全球農業文化遺產

江西篁嶺村、甘肅扎尕那村、廣西大寨村、安徽西遞村、重慶荊竹村，則在保育、活化傳統文化資源、發展文化旅遊方面各有亮點。

篁嶺古村，地無三尺平，人們就選擇在屋頂晾曬農作物，形成「篁嶺曬秋」的獨特民俗。（圖片來源：央視新聞@微博）

篁嶺村位於號稱「中國最美鄉村」的江西婺源，已有近600年歷史，現存100多處明清古建築，是研究徽派古建的重要樣本之一。「篁嶺曬秋」於2014年被文化部評為「最美中國符號」之一。

扎尕那村位於甘肅省甘南藏族自治州，四周群山巍峨，雲霧繚繞，如同仙境。

扎尕那，在藏語裏是「石匣子」的意思，從高處俯瞰，藏式村寨散布於山地之間，錯落有致，非常壯觀。（圖片來源：PDChina@twitter）

千餘年來，漢族農耕文化與藏族遊牧文化在此碰撞交融，於明清時期發展出特殊的農業文化——農、林、牧復合系統，被聯合國糧農組織認定為全球重要農業文化遺產。

廣西大寨村利用梯田景觀、紅瑤文化發展旅遊，將旅遊收入用於古建築保育，形成良性循環。

大寨村世代居住的紅瑤民族，在山地上開墾出壯觀的梯田，瑤族民居、民俗與梯田，構成了大寨村獨特的人文風景。（圖片來源：Getty）

重慶荊竹村引入現代創意，活化傳統文化，打造「荊竹古道」等景觀，建成非遺傳習所，推動文化旅遊發展。

西遞村與宏村，作為「皖南古村落」代表，被列為世界文化遺產。西遞村保留了完整的古民居120多棟，被譽為「中國明清民居博物館」。（圖片來源：Getty）

安徽西遞村保留了古老的徽派建築藝術，2000年時作為「皖南古村落」代表之一被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。

這8個「最佳旅遊鄉村」各有特色，大家去過幾個呢？

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