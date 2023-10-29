中國「登月航天服」將面世　與「飛天」艙外服有一大分別

中國將於2030年前實現載人登月，必要裝備之一的登月航天服（登月服）已在研製之中，相信面世在即。這件「登月服」高科技不在話下，但它與中國太空人出艙所穿的「飛天」艙外航天服又有一大分別.....



中國航天｜2030年前實現載人登月

中國的「飛天」艙外航天服為太空站任務設計，與登月航天服作用不同，所以設計上大有分別。圖為神舟十三號任務太空人穿着「飛天」出艙。（網上圖片）

中國載人航天工程辦公室2023年7月已明確指出，中國載人月球探測工程登月階段任務已經啟動，計劃先期開展無人登月飛行，並在2030年前實現中國人首次登陸月球。

為完成這項任務，科研人員正在研製長征十號運載火箭、新一代載人飛船、月面著陸器、載人月球車和登月航天服等裝備。

說到太空人的航天服，大家最熟悉的莫過於「飛天」航外航天服，也就是進駐「天宮」中國太空人出艙時所穿的一款。而目前研製中的登月航天服，與「飛天」將有很大區別。

中國航天｜登月太空人工作更複雜

李潭秋先後主持研製了中國第一套艙內航天服和「飛天」艙外航天服，是該方面的頂尖專家。（網上圖片）

中國第一代艙外航天服總設計師李潭秋接受傳媒訪問時表示，兩者最主要的區別來自環境的要求：太空站所在的地球軌道是零重力，但月球上是有重力的，是地球的六分之一，而火星的重力則為地球的八分之一。

他指出，因為環境和工作不同，之前中國的艙外航天服並沒有下肢活動的要求，上肢可活動作業即可，而登月和登火星時太空人的工作複雜，要求航天員可以自主行動，這對航天服要求會更高。

李潭秋說，航天服是在人體周圍形成隔絕屏障、建立生存條件的保障，而登月和登火航天服解決防塵問題是關鍵。

中國航天｜美國登月服是黑色的？

美國黑色登月服十分吸睛，但傳統的白色航天服更能反射陽光，保護太空人免受惡劣的月球環境溫度影響。（網上圖片）

他稱，月球和火星到處覆蓋幾十億年來太空撞擊造成的塵土，由於重力小，加上靜電，揚塵彌漫不去，這會對人體生理造成影響，給航天服製造帶來很大挑戰。

另外，除了中國外，美國也籌劃着新一次載人登月任務，而且預設時間是2025年，比中國要早。為登月需要，美國太空總署研製出了新一代登月服，已於2023年3月公布。

較特別的是，這件登月服採用了黑色，完全顛覆傳統。不過當局表示，黑色為了看起來更炫酷，當太空人真正執行登月任務時，登月服還是採用白色的。

美國第一個實現載人登月的國家，1969年至1972年間的阿波羅計劃，共把12名美國人送上月球。該計劃隨後中止，半世紀來沒有任何國家太空人踏足這個星球。

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