10月29日9時左右，廣州市自然觀察協會會長趙廣勝在廣州白雲山麓湖公園帶領小朋友做自然觀察時，發現了4只國家二級重點保護野生動物棉鳧。這是2006年後，近17年來，廣州再有棉鳧出現的記錄。



據了解，棉鳧在2021年被列入國家重點保護野生動物名錄，保護級別為Ⅱ級，在中國數量稀少，分布區大部為夏候鳥，極南部為留鳥。此次棉鳧現身麓湖公園，是廣州近17年來再有棉鳧出現的記錄，此前，棉鳧在廣東的深圳、珠海、東莞等有少量記錄。

時隔17年，國家二級重點保護野生動物棉鳧現身廣州白雲山麓湖公園。（羊城晚報）

據悉，棉鳧是雁形目鴨科棉鳧屬的鳥類動物，是鴨科中體型最瘦小的水鴨。雄性棉鳧的頭、頸大致為白色，頭頂黑色，頸環和背部暗綠色；初級飛羽黑褐色，飛羽中部形成大的白色翅斑。雌性棉鳧有白色眉紋及黑色貫眼紋，背褐色，無頸環，下頸有黑褐色斑紋。棉鳧一般生活在河川、湖泊、池塘和沼澤地，在樹洞中築巢，主要吃種子、蔬菜，喜愛睡蓮科植物，也吃昆蟲、甲殼類等。

時隔17年，國家二級重點保護野生動物棉鳧現身廣州白雲山麓湖公園。（羊城晚報）

「白雲山的生態環境良好，長期以來都有黑臉琵鷺、水雉、黑眉葦鶯、東方大葦鶯等許多遷徙的候鳥經過，特別是近年來還有不少猛禽過境，是一個重要的候鳥驛站。」趙廣勝表示，鳥類遷徙途中需要停歇補充體力，或者在碰到惡劣天氣、體力不支、生病等原因，需要在附近臨時落腳，才能順利飛回繁殖地或越冬地。

時隔17年，國家二級重點保護野生動物棉鳧現身廣州白雲山麓湖公園。（羊城晚報）

麓湖公園有什麼吸引棉鳧「到訪」？趙廣勝介紹，「棉鳧喜歡吃睡蓮科植物，剛好麓湖公園有一大片開闊的水域，還有不少睡蓮科植物，估計是前陣子下雨天飛累了，中途看到合適的環境，停留作短暫休息。目前，還不知道這4只棉鳧會在麓湖公園待多久。」