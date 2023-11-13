年輕人打卡勝地！來佛山創意產業園區　感受中國十大夜市煙火氣

被稱為廣佛地區年輕人打卡勝地的佛山創意產業園，日均客流量約6萬人次；鴉片戰爭博物館「人從眾」的場面在節假日頻頻出現……今年以來，廣東眾多文旅場所客流火爆，一票難求。其背後，是廣東推動文旅復蘇發展與擴大消費的努力，也是廣東紮實推動文化強省建設、推動文旅產業高質量發展的生動寫照。



年輕人打卡勝地 日均迎客約6萬人次

8日夜晚，華燈初上，霓虹閃爍，位於佛山市禪城區張槎街道的佛山創意產業園迎來每天煙火氣最旺、最愜意的時光。這裏已成為廣佛地區年輕人遊玩的勝地、粵港澳大灣區夜經濟的地標，入榜第一批國家級夜間文旅消費集聚區名單，獲得中國十大夜市、AAA旅遊景區等榮譽72項。遊客徜徉於園區內的「四街八公園」，總能找到自己的所好：品美食、聽音樂、逛市集、遛遛娃、過生日……統計數據顯示，目前佛山創意產業園的日均客流量約6萬人次。

人間煙火味，民以食為先，特色餐飲成為佛山創意產業園引流的一大招牌。「探魚」是園區內美食街最受遊客喜愛的餐飲店之一，也是園區內開店最久的餐飲店之一，至今已堅持了9年。「探魚」佛山創意產業園店運營經理向超剛表示：「園區經營方對我們的支持非常給力，比如房租有延期、打折等優惠；園區舉辦豐富活動，把顧客引流至各商家，讓我們可以繼續經營下去。」據介紹，該家門店的經營狀況基本上已恢復到疫情前，營業收入同比2019年增長近20%-30%。

「慫火鍋」是該園區新引入的一家網紅店。「我們選擇來這裏開店，是看中它的客流非常多。」「慫火鍋」佛山創意產業園店店長周家宜告訴記者，每逢節假日，該店平均每天需要放出1000多個排隊號。顧客來消費也經常「一位難求」，須等上一兩個小時。

廣東文旅消費強勁復甦，佛山創意產業園成打卡熱門地。（羊城晚報）

在園區內的泡泡廣場，「背帶褲樂隊」正傾情演繹觀眾點唱的歌曲。廣場四周的階梯上，數百年輕人席地而坐，沈浸於歌聲中。一曲終了，音樂再響起，是一首生日歌，大家為一位懷抱鮮花的女遊客慶祝生日。「過生日，到創產」，已成附近不少年輕人的首選。

「這裏好吃的、好玩的地方特別多，而且園區經常舉辦活動，很適合我們年輕人的需求。」佛山市民小余表示，他是該園區的常客，經常在下班後與朋友來園內漫步，多的時候一周來兩三次，平均一個月有七八次。據介紹，佛山創意產業園一年舉辦2000多場活動，吸引了眾多年輕人前來打卡。

找到產品的「流量密碼」 「硬核」文化資源引關註

佛山創意產業園於2007年3月掛牌成立，經過16年的經營，有了長足的發展。數據顯示，該園區占地面積從2008年的100畝發展到現在的250畝，目前建築面積近21萬平方米；園區入駐企業由2008年的130多家中小企業，發展到如今1069家中小微創意型企業，就業人數也從200多人增長至21000多人，園區成為現代服務業孵化器、集聚地。

「在此基礎上，我們園區經營效益發生了翻天覆地的變化。」佛山創意產業園董事長邱代倫介紹，園區客流量劇增，由改造前的日均200人次，到如今日均6萬人次。逢國慶、元旦、春節等節日，更是創造了同時在場客流超過13萬人的紀錄。園區收益劇增，租金加管理費升了6倍以上；由剛開始的經營虧損到經營凈現金流遞增；園區估值極大提升，根據外部中介機構評估報告，改造前園區評估值約7.7億元，現園區整體估值合計30多億元。

佛山創意產業園何以經受住疫情考驗，並強勁復蘇？「其實在園區發展過程中，我們也交了很多學費，也有過迷茫的時候。但疫情也是『危中有機』，逼迫我去尋找新的方向。」邱代倫清楚記得，疫情期間的一天淩晨他坐在園區的樹下苦思園區未來的發展方向，他突然找到了園區發展的產品——「天倫成長中心」，這是一個幫助自然人和法人共同成長的生態平台，由現代服務業孵化器和城市市民線下精神消費平台構成。具體來說，要把「天倫成長中心」打造為全球首個生日文化旅遊主題景區，做文、商、旅、企、學、創「六位一體」的步行文化街區等等。

在佛山創意產業園區的熱門餐廳裡，有不少遊客來嚐鮮。（羊城晚報）

有了產品這個「流量密碼」，佛山創意產業園開始「狂飆」。邱代倫告訴記者，通過該產品，園區的客流量翻了一倍以上，收入增加了50%以上。其中，2023年中秋國慶假期，園區客流量同比增長55%，消費總額同比增長48%。

位於東莞虎門的鴉片戰爭博物館，是廣東另一個熱度極高的文旅場所，「人從眾」是該館節假日的真實寫照。截至10月31日，今年該館接待遊客數達到411.57萬人次，同比增長134.9%。其中，單日最高客流為5.55萬人次。2023年，該館已4次登上博物館熱搜榜，其中最高位列「全國熱搜紀念館及革命類博物館百強榜」第5位、「廣東省熱搜百強博物館榜」第2位。

「我們館多次沖上『熱搜』，火爆全網的背後，折射出了近代史開篇地歷史名片的『硬核』吸引力、感染力和傳播力。」鴉片戰爭博物館副館長唐立鵬告訴記者，近幾個月來，該館緊緊依托歷史文化資源，立足「近代史開篇地」，著力打造「林則徐」和「虎門銷煙」雙IP，推出了2023「虎門銷煙」紀念月4大主題15項系列活動，引發公眾的廣泛關注。