睇展嘗美食！深圳食博會12月舉辦　10大展區2大賽事1600+展商參展

美食也有博覽會！2023年全球高端食品及優質農產品（深圳）博覽會（簡稱深圳食博會）將於12月1日至3日在深圳福田會展中心舉辦，主題為「美味優品 圳食未來」。本屆食博會吸引了30多個國家及地區的展商參展參會，具有高規格、全品類、大平台、專業化、國際化的顯著特點，備受矚目。



據悉，今年深圳食博會包括共10大展區，規模預計5萬平方米，1600+展商，8萬+人次專業觀眾，深度鏈接供應商采購商，輻射大灣區產業資源優勢，為企業搭建深港澳合作平台、國際食品安全交流平台、農業科技展示平台，農業產業現代化推廣平台、國際食品貿易交易平台、餐飲及農業食品品牌推廣平台。

今年深圳食博會包括共10大展區，規模預計5萬平方米，1600+展商。（深圳食博會官網）

據介紹，深圳食博會進一步暢通食品及農產品產業鏈，搭建引領食品及農產品領域的國際合作交流平台和一站式貿易平台，打造深圳食品、農產品進出口產業高質量發展引擎，努力成為「灣區規模最大」「全國最具影響力」「全球具有競爭力」的食品及農產品領域頂級國際貿易盛會。

十大參展品類 港澳台特色美食均在列

本屆食博會包括十大參展品類，分別為：大灣區美食和「圳品」展區，優質農產品展區，休閑食品展區，國際及港澳台展區，酒類展區，飲品及乳製品展區，預製菜展區，肉類、生鮮及水產品展區，食品工業展區，以及現代農業展區。

其中，酒類包括葡萄酒、威士忌、白酒、啤酒、含酒精飲品類、預調酒類等，肉類生鮮水產包括豬肉及製品、牛羊肉及製品、禽類及製品、蛋類及製品、海鮮水產及製品、冷凍肉類、海鮮食品類、特殊食材（鵝肝、黑松露、魚子醬等）。咖啡、茶飲品、進口食品、港澳台特色美食等亦有在列。

2023年深圳食博會將於12月1日-3日在福田舉辦。（網絡）

兩大賽事：咖啡師挑戰賽/大灣區國際西點大師賽

本屆食博會期間，將舉辦2023CEEC新綠園·第二屆「中東歐杯」咖啡師挑戰賽（深圳賽區），召集咖啡行業的愛好者和創新者，鼓勵優質新品誕生，促進咖啡行業交流和發展。

2023「智理杯」首屆大灣區國際西點大師賽是同期舉行的另一場賽事，通過翻糖藝術蛋糕、裱花蛋糕、巧克力蛋糕、面包烘焙、巧克力藝術造型和模具巧克力、主題下午茶等6個比賽項目，發掘深圳烘焙西點專業人才，將烘焙西點打造成為深圳乃至粵港澳大灣區創建國際創意美食之都、國際消費中心城市的重要載體和有力支撐。

往屆食博會展會現場。（深圳食博會官網）

為打通產品流通渠道，助力參展企業，加快成交效率，深圳食博會通過多場產銷對接活動，為銷售主體和生產主體「面對面」產銷對接搭建平台，努力打造深圳招商引資宣傳和推介陣地。本屆食博會的產銷對接系列活動包括專業采購商閉門會、專題采購見面會、社區團長選品大會、產區政府及重點企業推介會等。

普通觀眾如何預約？

本屆食博會，普通觀眾可通過官方渠道預約報名，入場參觀。

預約流程：掃描QR code -->按流程填寫報名信息 -->預約成功

展會時間：2023-12-01 至 12-03

開放時間：09:00:00-18:00:00

舉辦地址：深圳福田會展中心

展館地址：深圳市福田區福華三路深圳會展中心