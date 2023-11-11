2023年廣州國際美食節11月10～15日登場　超5千萬優惠迎客

11月10日晚，由廣州市人民政府、中國烹飪協會主辦的2023年廣州國際美食節在主會場番禺區長隆萬博商務區萬博中心正式啟動，現場發佈本屆美食節豐富多彩的活動，推廣各區餐飲特色，發佈促餐飲和關聯行業消費福利，在全城吹響年終促進餐飲和關聯消費的號角。



主會場四海美食薈萃

2023年廣州國際美食節以「四海風味 煙火羊城」為主題，自11月10日至15日，主會場萬博中心設置100個美食展銷區展位，彙聚廣州酒家、陶陶居、半島酒家、黃埔華苑、四海一家、點都德、番禺賓館、莊臣美食坊、椰林海鮮碼頭等粵菜企業，湘菜、川菜、西北菜、湖北菜、北京菜等地方美食，以及印度、東南亞、韓國等異域美食。

除了美食，主會場還設置了非遺文創、手信、外地城市特產等，品美食、購特產、賞美景，一站式滿足各類需求。

在主會場周邊，長隆萬博商圈內多個綜合體也推出了不同主題的美食文創活動，全面打造餐旅文商融合盛會。廣大消費者乘坐地鐵到南村萬博站，從D出口出站便可抵達美食現場。

科技助力提升美食樂趣

本屆美食節融入科技和網絡力量，打造展示美食文化及食材智能體驗區，通過AI智能主持人解說展示傳統烹飪工具、食材介紹、歷史背景等，利用沉浸式的VR體驗，讓觀眾感受廣州美食製作過程，傳播廣州美食文化。利用新興元宇宙技術，搭建集創意性、智能性、交互性於一體的美食品鑒平台，增強互動趣味性，擴大美食資訊觸達面。

市民微信掃碼即可線上流覽羊城美食繪卷，查閱知名餐飲品牌的歷史趣聞，沉浸式領略廣州美食的魅力，還可參與趣味互動遊戲，獲得商家專屬優惠券等。同時，「名店、名菜、名點、名湯、名小吃」創新菜式評比活動也同步進行，邀請國家級知名評委對各酒家、飯店名牌產品進行評選，發掘更多創新菜式，領略廣州餐飲時尚活力。

在主會場萬博中心的網絡直播間，全程直播現場盛況。抖音、小紅書等多位自媒體大V作為本屆美食節星推官和代言人，為美食節助力，全方位、多角度、立體式宣傳美食節盛況，打造美食狂歡。

全城聯動處處精彩

本屆美食節結合廣東省「創特色、創品質、創品牌」活動月要求，採取「1+N」形式，即通過「1」個主會場，延伸至各區N個分會場，同步推出不同主題餐飲活動。

其中，越秀區廣泛發動北京路惠福美食花街、星寰國際中心等區內美食載體，以「古越今秀 悅享精彩」為主題，推出「潮汕美食文化節」「大唐盛宴美食節」等活動；荔灣區推出落日夜肆，打造日出日落氛圍場景、文創美食玩樂攤位一站式集結、音樂快閃輪番上演、露營風休閒區等四大亮點搶新體驗，共同打造戶外美食夜市；天河區舉辦即刻造樂創意市集，彙聚音樂、咖啡、美食等年輕人所熱衷的玩樂元素，打造廣州秋季的音樂主題生活節；黃埔區組織微醺潮趣美食節，依託區內重點綜合體打造集音樂美食於一體的節慶活動；花都區打造「花都味道」品牌，組織星級粵廚爭霸賽、特色名店評選等活動；番禺區在南村鎮打造美食嘉年華夜間集市，配套音樂演出、沉浸式快閃活動、露天影院等互動娛樂，為消費者提供更為豐富、多元的消費空間。其他各區也均有安排活動，全城聯動奉獻美食盛宴。

「美食+」概念推動產業融合發展

記者瞭解到，本屆美食節還將打造「美食+招商」「美食+旅遊」「美食+銷售」等概念，放大美食節帶動效應。

11月13日，廣州將聯合中國烹飪協會，邀請全國連鎖餐飲前50強企業董事長或總裁，齊聚長隆酒店召開首屆全國餐飲50人會議。屆時全國餐飲頭部企業負責人將圍繞經濟形勢與消費前景、新一輪餐飲高品質發展週期戰略思考、餐飲供應鏈升級等話題展開討論，為餐飲新發展尋找共識。廣州各區商務負責人加強與頭部企業高層對接，宣傳展示廣州及各區餐飲發展環境，吸引來穗拓展業務。

今年，廣州還將特別推出「羊城美食遊路線」，以「地域景點+地道美食+地標商圈+地區酒店」為主線，以「美食+美景+美宿」為核心，推出覆蓋廣州11區的品質化文旅美食路線。此外，還將邀請知名博主深度打卡體驗，為市民和遊客帶來惠民親民的食宿遊玩樂趣，增強市民美食文化體驗，展示「食在廣州」的獨特魅力。

超5千萬優惠助力美食節

本屆美食節依託雲閃付平台，創新打造主會場收付款系統，配套推出單筆6.2折最高立減30元（人民幣，下同）優惠，現場掃碼現場使用，美食與優惠一步到位。

主會場外還推出「羊城歡樂購」政府消費券活動，在支付寶同期推出近千萬元餐飲券，11月10日至12日，市民搜索「廣州國際美食節」，即可領取美食節專用消費券。此外，銀聯廣東聯合市內大型餐飲品牌、特色餐飲商戶、知名商圈等推出廣州「美食一卡通」，銀行與企業共同讓利，不僅有滿減紅包，更有限時大牌套餐，以優惠價格一卡吃遍廣州美食。美團外賣在美食節期間將向廣州市民發放3000萬元滿減消費券，消費者在美團或美團外賣App搜索「廣州國際美食節」，即可進入活動會場領取優惠，最高可享滿899元減100元。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

