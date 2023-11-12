最赤裸粗獷的「野生美術館」！沒燈光沒展櫃 作品卻全部大有來頭
撰文：日本設計小站
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這絕對是我見過最特別的美術館了！
沒有精美的燈光，沒有展櫃，藝術品像是自由生長在這一片曠野之中……
點圖放大看看上海崇明島「沒頂美術館」的照片：
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事實上，這座美術館是由上海崇明島上一處荒廢了20多年的養雞場改造而成。
雖然看上去像是一堆被遺棄的「破爛」，但每一件藝術品都大有來頭！其中一組雕塑，就是藝術家徐震的《永生》系列，通過嫁接的手法，表達暴力與崇高，對峙與共生。
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真的好喜歡這種奇妙的畫風！不過友情提示：膽小慎入，不少親臨現場的人都表示，作品會帶來恐懼和壓抑感……
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