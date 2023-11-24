95後小夥奪「世界麵包冠軍」　靠中國原料征服世界

三百六十行，行行出狀元。來自湖南的95後小夥龔鑫，就在世界麵包大賽中打敗「麵包強國」法國，成麵包界的世界冠軍。經典的熊貓造型、中國特有的食材，令這個獎項更多一層意義和重量。



「工作必須有趣」 一技在手走遍全球

龔鑫1995年出生在湖南湘潭，讀書一般的他沒能考上大學，抱着「學習不好，就早點工作」的想法，他從家鄉來到深圳和父母匯合，成為電子設備廠流水線上的一名操作員。

一直以來，龔鑫覺得理想中的工作應該充滿樂趣，而這份單調枯燥的工作令他萌生退意。

龔鑫年少時並不擅長讀書，但對烘焙就很有興趣，為了研製麵團，再累都沒有怨言。（當代中國）

一技在手，吃穿不愁。父親建議龔鑫去學一門技術，在烹飪、理髮、烘焙中，他選擇最後一項，進入了一家麵包店工作；受到師傅的欣賞後，又被引薦到蘇州一家有名的甜點培訓機構學習。

隻身來到蘇州，不僅人要重新適應新環境，就連做出來的麵包也水土不服：「我之前在深圳做的麵包，基本上都是能夠很好呈現，但蘇州這邊的原料、環境、溫度、濕度都不同，跟我之前做出來的不太一樣，所以一直在訓練。在我認知裏面，這就是我生活一部分。」

龔鑫經常在操作台前一站就是10個小時，一遍遍摸索合適的原料、配比、溫度，不放過每個小細節。從業3年，他的技藝愈發精湛，開始參加比賽，透過實戰繼續深造。

第一次接觸國際比賽是2016年的世界技能大賽，經過長期的選拔集訓，龔鑫獲得國內賽區的第2名。其後，他又參與大大小小的比賽，從到地區到全國再到國際比賽，他被手中的面團錘煉了很多年。

採用不同原料製作出的麵包，口感、營養、造型都有很大分別。龔鑫沉迷於研究不同原料，圖為其用青稞麵製作的麵包。（當代中國）

中國風造型麵包 走向世界舞台

今年10月，他又夥拍隊友張佳輝，一起征戰世界麵包大賽。

世界麵包大賽起源於法國，代表烘焙的世界最高水平，有「麵包界的奧林匹克」之稱。今年的第9屆大賽，吸引了全球15個國家和地區的選手角逐。

世界麵包大賽對參賽者有極高的要求，不單要熟悉各種原料的特性，又要有精湛的手藝，還得懂美術和構圖。

為了製作出滿意的麵包，龔鑫和張佳輝研究了7种不同的麵團，包括燙面面團、糖漿面團、面糊面團、法式發酵面團等；更在其中加入中國元素，採用來自西藏的黑青稞粉以及來自江蘇的雞頭米等食材，製作出麵包作品的不同組件。

功夫熊貓造型、琵琶嗩吶元素，這件充滿中國味的作品，讓龔鑫及團隊一舉奪得世界麵包冠軍的桂冠。（當代中國）

造型方面，他們則選擇了經典的熊貓形象，更從中國傳統樂器中攫取靈感。最終，一個身背琵琶、嗩吶，身旁祥雲圍繞的熊貓麵包出現在評審面前，令全場都為之驚歎，毫無懸念在比賽中摘下桂冠。

領隊羅明中（右）帶領着選手龔鑫（中）和助手張佳輝（左），共同組成了中國隊參賽。（當代中國）

比賽的過程雖然辛苦，但這條路讓他到了世界之巔。龔鑫表示，接下來最想做的事情是把自己的經驗傳授給之後參加比賽的學生，將中國的文化帶上世界舞台。

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