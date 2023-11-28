內蒙古現野生兔猻捕獵　憨態可掬爆紅互聯網　真身卻是兇猛野獸？

近日，內蒙古錫林郭勒出現野生兔猻在雪原捕獵覓食。兔猻（Otocolobus manul）是一種生存在中亞的貓科動物，是貓科兔猻屬的唯一物種，難圈養，近年來因憨態可掬外形和兇猛野獸習性的反差爆紅互聯網，國內目前可在青海西寧野生動物園觀看人工飼養的兔猻。



據《內蒙古新聞網》報道，近日，內蒙古錫林郭勒，有網民拍到一隻野生兔猻在雪原上覓食。影片可見，網民一靠近，兔猻發出警告，兇「萌」反差令人忍俊不禁。

內蒙古錫林郭勒出現野生兔猻在雪原捕獵覓食。（影片截圖）

兔猻（Otocolobus manul）是一種生存在中亞的貓科動物，是貓科兔猻屬的唯一物種。兔猻居住在海拔4000公尺（13000英尺）的高寒草原上，是夜行性動物，晨昏時活動頻繁，聽覺很靈敏，捕捉的獵物有齧齒目、鼠兔和鳥類。兔猻分布於自亞洲中部地帶向東至西伯利亞以及中國的黑龍江、青海、內蒙古、河北、四川、西藏、新疆等地。

近年來，兔猻以其憨態可掬的外形、蓬鬆的毛髮、似貓似兔的長相和兇猛野獸習性的反差產出不少網紅表情包而爆紅互聯網，有「行走的表情包」「世界上最蓬松的貓咪」之稱。

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據介紹，兔猻厚實蓬鬆的毛髮用於抵禦嚴寒，實際身形僅有家貓大小。兔猻主要以高原鼠兔為食，也捕食其他鳥類、野兔、旱獺、蜥蜴、刺猬和其他嚙齒類動物。

由於生活習性，兔猻很難被人工圈養。目前國內可以在青海西寧野生動物園看到此前救助的雌性兔猻「猻尚香」以及牠和中國第一隻雄性圈養兔猻「猻思邈」生育的女兒。