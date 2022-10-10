網紅「猻思邈」因雞肉鯁喉窒息亡　為中國唯一一隻圈養雄性兔猻

中國唯一一隻圈養雄性兔猻——猻思邈，今日（10日）進食時因雞肉鯁喉，不幸窒息死亡，終年7歲半。



西寧野生動物園表示，園方將重新評估目前飼養管理中可能存在的風險，避免同樣的悲劇再次發生。

園方發布訃告介紹，2015年出生的「猻思邈」當年被青海野生動物救護繁育中心從西寧市一戶市民家中救護，人工育幼長大後，一直生活在西寧野生動物園。 2021年，「猻思邈」與2019年救護的雌性兔猻「猻尚香」誕下一女，名為「猻大娘」，為國內第一隻人工繁育成活的兔猻。

「猻思邈」是西寧野生動物園的網紅動物。據《西海都市報》此前報道，2015年剛到西寧野生動物園時，「猻思邈」和同伴被安排到不起眼的小型貓科動物館。由於住所偏僻，很少有遊客前來觀看，甚至將牠當成家貓。

事實上，兔猻是貓科兔猻屬的唯一動物，屬國家二級重點保護野生動物，「猻思邈」所屬的高原亞種主要在青藏高原及其周邊地區生活。

據介紹，西寧野生動物園位於西寧市大南山景區，是青藏高原唯一的大型綜合野生動物園，是一處集野生動物觀賞、保護、科研、繁育、科普教育為一體的國家AAAA級景區和國家級科普教育基地。