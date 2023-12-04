霍英東紀念館廣州南沙正式開館　明年向公眾展出勳章、證書等藏品

12月2日上午，霍英東紀念館開館儀式系列活動在廣州南沙區南沙灣舉辦，紀念館將開放以「拳拳赤子心，殷殷桑梓情」為主題的陳列展覽，多件頗具紀念意義的勳章、證書等珍貴藏品將於明年面向公眾展出。



據悉，今年正值霍英東先生誕辰100周年，霍英東紀念館舉辦了題為「拳拳赤子心，殷殷桑梓情」的霍英東生平事跡展，以此正式拉開紀念館開館序幕。

據介紹，霍英東紀念館坐落於廣州南沙大角山北麓，毗鄰南沙天后宮、蒲洲花園和水鄉一條街。紀念館總用地面積為19871.7㎡，展廳建築面積1268㎡，共由2間大廳、6間廂房和右側後花園組成，主體為嶺南風格建築，運用磚雕、石雕、灰塑、陶塑和彩繪等藝術手段呈現嶺南傳統建築特色。

記者在現場看到，館內展區結合建築本身特點，分設六個展廳，借助實物、文字、圖像、多媒體互動、模型等多元化展覽手段，展示霍英東先生一生情系中華的情懷和風範。展覽中有多件頗具紀念意義的勳章、證書等珍貴藏品，記錄了霍英東先生的經歷與故事，整個場館集教育和歷史意義於一身。

霍英東集團主席霍震霆接受記者採訪時表示，霍英東紀念館將貫徹「愛國、奉獻」宗旨，積極發揮其社會教育功能。據了解，霍英東紀念館將於明年正式面向公眾開放，並將為市民及各地遊客帶來更多精彩紛呈的文化盛宴。未來，紀念館還將致力建設成為愛國主義教育基地，打造粵港澳地區乃至全球華人、世界文化交流的新地標。