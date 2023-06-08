專訪｜把握百年變局　霍啟文看好中國經濟「轉型升級，逆勢而上」

作為霍英東集團副總裁及香港廣州青年總會主席，霍啟文雖然與爺爺霍英東身處截然不同的時代，但相同的是，他們都投身到國家發展和建設中。自2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發佈以來，重大利好政策和巨大發展潛力，為香港發展注入強勁動力。



霍啟文在提到爺爺霍英東時曾說，爺爺那一輩人在港英政府時期，在沒有政策幫助，華人被打壓的情況下，尚能胼手胝足打出一片天，足以證明自身發展起主導作用，主要核心還是市場和用戶需求。



霍啟文經常往返廣州與香港，他看到了粵港澳大灣區的變化與發展潛力。他指出，整個大灣區有1億人口，這1億人口的消費力需求是很強的，所以能創造出很多的價值。霍啟文表示，現在我們正經曆百年未有之大變局的重要時刻，「有變的時候就會有新的機遇，所以我認為現在是機遇到處都有，只是我們會不會把握，敢不敢去把握？」

01專訪霍啟文（香港01獨家）

01專訪｜霍英東百年誕辰 霍啟文憶爺爺：南沙夢激勵家族二三代

霍啟文：把握世界大變局下的中國機遇

2017年，國家主席習近平第一次正式提出世界百年未有之大變局這一概念。其中，中國在世界變局中的角色引發越來越多的討論。

在世界大變局中，霍啟文認為會產生新的機遇。那屬於中國的機遇又什麼？霍啟文認為，第一是人民幣國際化。他提到，現在可以看到很多客戶之間貿易的結算都是開始用人民幣了，人民幣國際化的進程會實現新突破，「我們先不考慮它會不會取代美元，但至少人民幣的話語權肯定會增強。」

霍啟文認為，如果人民幣話語權增強了，隨著越來越多人做投資，中國GDP占全球比例還會增長，個人資產也會隨人民幣國際化而提升。 （Getty）

霍啟文指出，如果人民幣話語權增強了，隨著越來越多人做投資，中國GDP占全球比例還會增長，個人資產也會隨人民幣國際化而提升，「這個比例未來可能會以倍數去增長，按照這樣的趨勢，人民幣相關的金融服務業會興起，整個行業都會有新的變化。」

第二是伴隨著經濟的增長，中國的產品也將走向世界。霍啟文以日本為例，1990年代日本經濟開始崛起，「以前日本年輕人可能會一起湊錢去買國外品牌，後來逐漸去買日本自己的品牌，最後是全球去追捧日本的本土產品。」

他認為，中國現在正經歷走向世界這個階段，互聯網化會把商業週期縮短，「現在中國的產品在想辦法怎麼樣走出去，走到東南亞、走到歐洲，走到美國等地。所以我認為現在還是我們剛起步的時候。」

年輕國潮品牌擅於利用時代優勢，內地電商平台有貨在線下開設實體店。（網絡圖片）

霍啟文：中國經濟面臨轉型升級，「要逆勢而上，也要順勢而為」

不可否認的是，過去三年的新冠疫情對中國乃至全球的經濟發展都造成了一定影響。當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的壓力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。

日前國家統計局公佈的數據顯示，中國工業企業的利潤繼續下滑，1至4月份全國規模以上工業企業利潤同比下降20.6%。此外，國家統計局公佈的數據顯示，16-24歲勞動力調查失業率升至20.4%，創2018年有紀錄以來最高點。

中國青年一代被寄予厚望，但隨著時代的劇烈變化，青年一代也面臨諸多困境。(資料圖片)

不同於部分人士對統計數據的擔憂，霍啟文強調自己對於中國的發展「一直都非常有信心」。他指出，改革開放40年以來，「我們幾乎沒有跌過，一直都是高速增長，這在世界經濟發展史上是極為罕見的。但總不可能這樣持續高速發展，在全球經濟陷入低迷，我們經濟增速也開始放緩。」

霍啟文指出，其實，中央政府近期也提出，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，「既要逆勢而上，在短板領域加快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強」。為此，對於中國經濟能否行穩致遠？霍啟文給出的回答是肯定的。

「我認為經濟永遠都會有更高的點，相比其他國家，中國也在加速構建以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局。但是現在還在調整階段，需要提高市場的高效配置，釋放市場潛力。若效率不高，解決不了用戶需求，就被淘汰了。待市場調整週期完成之後，未來肯定會更好。」

霍啟文之所以會做出這樣的判斷，是因為他一直認為中國人的優點就是勤奮節儉和敢於創新，「有些公司倒了，但也會有更多新的公司成立，我對後續的經濟發展肯定是信心滿滿的，我相信未來10年20年會有很大的改變，會更快復蘇。」

不同於部分人士對統計數據的擔憂，霍啟文強調自己對於中國的發展「一直都非常有信心」。（香港01）

香港的機遇在哪里？霍啟文：優良的法治環境、成熟的營商環境和專業服務

對於近年來關於香港光環已失，機遇不再的討論增多，霍啟文對此持否定看法，他認為香港仍有很多機遇。霍啟文指出，背靠祖國、連通世界，擁有「一國兩制」的優勢制度；且香港是大灣區最國際化的城市，擁有優良的法治環境、成熟的營商環境和專業服務等優勢。

霍啟文認為，香港市民秉承頑強打拼的「獅子山精神」，一直在齊心協力創造更加美好的香港。在對內對外的銜接方面，香港有很多很好的經驗和條件。如今，很多國內企業也要開拓國際市場，可以借香港這個平台去做，「香港也需要內地優秀企業加入並創造更多的工作崗位，支持香港改善當前情況。」

香港市民秉承頑強打拼的「獅子山精神」，一直在齊心協力創造更加美好的香港。（資料圖片／黃永俊攝）

他也指出，香港過去作為內地客購買國際消費品重要一站的優勢會隨著國貨崛起受到影響，「京東這幾年618的活動，95後年輕人很多也在買國產商品，國貨美妝95%都是賣國產的，追捧國貨就沒必要過來香港買了，現在內地國貨的發展形式還是很不錯的。」

此外，霍啟文提到，中國內地跟香港同樣面臨人口老齡化問題。基於當前社會現狀，醫療服務業的需求也會大增。國家支持粵港澳合作發展，可以在大灣區合作背景下探索共同解決大灣區人口老齡化問題。香港能否從中參與一些角色，包括便民配套，養老住房和零售業都很值得探討。

霍啟文更強調，要發揮香港所長，國家所需。香港不能只是一個融合基地，肯定要發展國際市場。例如他觀察到近期很多中東人會到泰國做體檢。照此來看，如果香港能協同大灣區各城市優勢，共同發展康養產業，應對老齡化問題，或許這也會是一個新的市場機遇。

霍啟文認為，如果香港能協同大灣區各城市優勢，共同發展康養產業，應對老齡化問題，或許這也會是一個新的市場機遇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

創業存在風險 霍啟文勉港青年：不要為創業而創業

霍啟文2016年曾創辦「自郵行跨境商城」，但由於對內地市場不熟悉，項目並沒有達到預期效果。對於此次的經驗，霍啟文總結，要不斷學習，躬身入局。創業中獲取的經驗比創業是否成功更重要。同時，他也勉勵想到內地創業的香港青年，「政策只是外在的助推器，過分依賴政策而不做市場和用戶分析，會增加創業的風險。」

霍啟文建議香港青年不要為創業而創業，「如果你要到內地，但你之前卻沒在內地生活過，你很難把握到別人的需求。大家都說過江龍不及地頭蛇，也是這個原因。」

2019年，香港政府宣布將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」建立一站式交流平台，協助大灣區創業青年。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

另外霍啟文也想提醒香港青年，中國市場競爭非常激烈，「就整體而言，感覺整個商業進化週期越來越短。」他舉例，很多國外的企業能幹幾百年。但在中國的情況不同，10年到20年又有一批新的公司會淘汰原有公司，迭代升級的速度很快，所以中國很難有公司能幹很長時間，長江後浪推前浪，同時也說明中國人太勤奮。

他也建議香港青年把握國家發展大局，融入大灣區發展，多參加內地和香港的民間組織、學校交流活動，可以更快瞭解當地環境和相關資訊，還可以挖掘用戶需求。他建議，最好選擇新型創業公司，如去科技、製造業領域去接觸市場最新的技術，不僅能拓寬視野還可以發現新的商業模式。霍啟文引用朋友的話「眼界決定境界」，希望年輕人能夠多看多學。

努力完成南沙夢 霍啟文：爺爺總能搶先一步看到國家發展需要什麼

爺爺當年投資開發南沙是一個龐大得驚人的系統計畫，要在亂石灘上建起一座現代化海濱新城，建起一座「小香港」。當時很多人認為這是一個不可能實現的近乎瘋狂的計畫。霍啟文說「那是爺爺的夢。」

霍英東。（霍啟文先生供圖）

早在上世紀80年代，霍英東先生率先踏足一片灘塗地的南沙，提出鏈接香港、支持珠三角經濟建設，把灘塗變為現代化海濱新城。今天的南沙，立足灣區、協同港澳、面向世界，作為廣州的城市副中心和粵港澳大灣區的重要樞紐，在經濟發展、交通完善、制度創新等重點領域不斷取得突破。

霍啟文回憶，以前自己在英國時曾寫信給爺爺期許自己要「青出於藍」，現在才知道這件事情多難辦到。霍英東的南沙夢，正如他自己生前所說，香港搞了100多年才成這樣，南沙新城建設不是一代人可以完成的，需要「薪火相傳」延續下去。如今，為加快實現「南沙夢」，推動南沙高質量發展，家族成員都在同心努力。這也成為霍啟文現在事業中的一大重心。

他表示，從香港到內地，從中山溫泉到白天鵝，從廣州到南沙，霍英東先生時常在歷史關鍵時刻，義無反顧到內地投資，以行動表示對中國經濟發展的信心。「爺爺總能搶先一步看到國家發展需要什麼，他的人生很精彩，我們仍然懷念他。」

最後，霍啟文感歎地說道，「爺爺在我這個年紀，已經叱吒風雲了啊！」