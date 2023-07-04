01專訪｜開發建設非一日之功　霍啟文：願延續爺爺霍英東的南沙夢

南沙位於廣州市最南端、珠江出海口西岸，是連接珠江口岸城市群和港澳地區的重要樞紐性節點，規劃總面積803平方千米。

在過去，南沙是廣州邊緣外的一片灘塗，被當時的老廣州人戲稱為「廣州的西伯利亞」。時至今日，南沙已成粵港澳大灣區的中心點、粵港澳科技創新合作區。而它的開發和發展，離不開霍英東早年的投資建設。



80年代末，隨着改革開放和珠三角經濟騰飛，霍英東愈來愈看中南沙作為「珠江以西城市與香港及海外聯繫的理想樞紐」的特殊價值。此後的幾十年裏，霍英東先生為開發建設南沙傾盡心血，直到今天，他的「南沙夢」依然激勵着霍家後代。

在南沙人心中，沒有霍英東就沒有現在的南沙。當年，霍英東夢想將22平方公里的南沙灣打造成「濱海新城」，時人稱「小南沙」，正是他早年擘畫了「南沙夢」的圖景，並打下堅實基礎，如今的「小南沙」也在構建「大南沙」新發展格局中發揮重要作用。

為延續爺爺的「南沙夢」，霍英東集團副總裁、香港廣州青年總會主席霍啟文先生，近年已將工作重心放在南沙。霍啟文提到，希望南沙灣未來與香港密切合作，從多個方面來推動發展南沙，例如解決港人在南沙的醫療養老問題；為港澳青少年來內地發展提供平台等。

霍啟文希望南沙灣未來與香港密切合作，例如解決港人在南沙的醫療養老問題，為港澳青少年來內地發展提供平台等。（香港01獨家）

改革開放以來，霍英東積極推動香港和內地的經濟文化交流，被港人譽為「與內地溝通的橋樑」。他認為要改變家鄉的落後面貌，首先要改變當地河網縱橫交通不便的狀況，全力推動路橋建設，並先後投資或捐贈了番禺大石大橋、洛溪大橋、沙灣大橋和廣珠公路上的4座大橋等多個重大項目，不僅打通中山向東、廣州向南的交通，更帶動了珠三角經濟快速發展。

霍英東又建議採用「以路養路，以橋養橋」的政策，也為解決當時路橋建設資金困難找到了突破口。90年代後，廣東省透過這個概念，興建逾1000多條公路和大橋。這個大膽建議，大大推動了中國早期的基礎建設及經濟發展，令中國橋樑建設進入快速發展的階段。

1987年，霍英東提出開發建設南沙的設想，並成立「霍英東基金會」，注資興建虎門渡口。霍啟文在地圖上指出，爺爺認為興建虎門渡口，是連接珠江口東、西兩岸地區的重要交通樞紐。

霍啟文提到，爺爺喜歡研究世界地圖及全球的國際一線城市，認為南沙與紐約的地理位置相似，但廣州中心城區距離珠江出海口有一段距離，廣州若要媲美國際一線城市紐約，必須擁有深水港，而在南沙發展航運深水港，就可以彌補廣州的不足。此外，興建虎門渡口除了能聯通整個珠三角的交通情況，也能通過南沙發展助推動珠三角經濟。

霍啟文說，「尋找珠江三角洲東西南北的結合點，並能連接港澳，南沙無疑是最佳位置。這個是爺爺當時發展南沙的初衷」。

南沙、前海、橫琴發展大不同？

南沙、前海、橫琴作為粵港澳合作的三大平台，但三地的發展方向各具特色。前海強調「深港合作」，橫琴主打「粵港合作」，南沙則要求「協同港澳、面向世界」。《南沙方案》提出，「加快建設科技創新產業合作基地。強化粵港澳科技聯合創新。打造重大科技創新平臺。培育發展高新技術產業。推動國際化高端人才集聚」。

霍啟文認為，「這一定位意味着南沙將高度重視科技創新，集聚各類創新資源。」

得益於優越的創新環境，2022年，400餘家人工智能企業在南沙集聚；南砂晶圓、芯聚能等半導體項目投產，南沙實現國內首個寬禁帶半導體全產業鏈佈局；還有中科宇航落戶南沙，建成投產中國首個全產業鏈商業航太產業化基地。

起初，南沙的面積只有9平方公里，後來拓展至50平方公里，到現時已超過800平方公里。南沙總面積是前海的6倍，橫琴的7倍。與前海、橫琴相比，南沙發展空間廣闊。

霍啟文認為，前海著眼香港，橫琴側重澳門，南沙、前海、橫琴共同推動粵港澳合作向縱深推進。較為不同的是，前海、橫琴的產業政策集中在金融等方面，成效較為明顯，南沙則將產業分散在不同區域，「別人會誤以為南沙落後」，但其實南沙面積大、產業發展方向比較多，例如有豐田汽車廠、中船基地等等。

《南沙方案》發佈後，南沙高質量落實重大財稅支持政策，落實重大資金、要素等支持政策。2022年南沙經濟社會發展邁上新台階，實現地區生產總值2252.58億元、同比增長4.2%，增速居全市首位；固定資產投資首次突破1200億元，規上工業產值超3800億元。包括人口也不斷在增長。霍啟文提到，在全球經濟低迷的情況下，「南沙能實現這種發展還是很不錯的」。

南沙原本屬於番禺區，直至2005年升格為廣州市轄南沙區，國務院在2012年批准南沙新區為國家級新區，2015年南沙新區設立自貿試驗區，2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》將南沙定位為粵港澳合作發展三大重大平台之一。由於南沙基礎薄弱，至今仍在發展中。霍啟文提出，「在《南沙方案》的支持下，我相信南沙未來發展潛力無限。我也更希望自己能夠延續爺爺霍英東先生的『南沙夢』，為南沙發展貢獻力量」。

南沙成功與否，看你怎麼定義。我的目標就是為了整個南沙跟大灣區的發展。 霍啟文

南沙發展現狀

為了讓南沙能夠跟得上珠三角的發展節奏，30多年來，霍英東集團在南沙建大橋，修葺公路，完善基礎設施，打造高檔酒店、旅遊觀光點，發展科技研究機構。至今，霍英東集團已開發了8500畝土地，建成多個公共服務設施項目，包括南沙會展中心、南沙科學館、英東中學、南沙客運港、南沙遊艇會、南沙資訊科技園、天后宮、蒲州花園、南沙大酒店、珠三角世貿大廈、香港中華總商會等，這些項目也為今天南沙的發展起到一定的推動作用。

南沙開發初期，霍英東就提出先搞規劃，再搞開發。由於當地缺乏產業，霍英東便認為要往科技方面發展，並參考台灣新竹產業園區，希望通過南沙的成本優勢，將香港的科研成果帶到當地轉化，更捐資8億港幣支持香港科技大學在南沙設立香港科技大學霍英東研究院。

位於廣州南沙區的香港科技大學霍英東研究院。（林芷瑩攝）

研究院致力於粵港深度合作下的應用科技研發與成果轉化，為南沙發展提供科技助力。目前已為300多家國內外知名企業、高校及科研院所等提供關鍵技術攻堅和技術優化升級服務，累計獲得各級各類科研項目共910餘項，帶動科研項目總投資超過16億元。

香港科技大學霍英東研究院的成功落地，也讓香港科技大學加深對南沙的瞭解。2019年，香港科技大學（廣州）分校落戶南沙慶盛版塊。值得一提的是，《南沙方案》提出，「希望將該校打造成拉動南沙創科發展的核心引擎，推動粵港澳科研機構聯合組織實施一批科技創新項目，共同開展關鍵核心技術攻關，強化基礎研究、應用研發及產業化的聯動發展」。

霍啟文認為，作為南沙第一所首個具有獨立法人資格、內地與香港合作的高校，香港科技大學（廣州）落戶南沙有助於教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈的有機融合，推動南沙成為大灣區國際科技創新中心重要承載區，也將為粵港澳優質科技成果轉化應用提供沃土。

目前，南沙已經形成南沙灣、慶盛樞紐、南沙樞紐3個區塊的先行啟動區，累計落戶港資企業達3000餘家。其中，南沙灣占地約22平方公里，霍啟文希望在《南沙方案》政策背景下，霍英東集團能夠為服務南沙高質量發展繼續貢獻力量，並透露集團在未來幾年有四、五個項目準備啟動，總面積超過100萬平方米，主要圍繞文化、商業、旅遊等方面發展。

霍啟文稱，珠三角乃至大灣區其他城市的發展逐漸成熟，作為國家級重大戰略性平台，如今南沙基礎設施日臻完善、投資興業引力大增、建設項目熱火朝天、科技創新動力強勁，會進一步對周邊城市起到輻射帶動作用。

下一步，集團希望承擔鏈接香港和南沙的作用，例如在南沙更好的解決香港老百姓的醫療養老問題，並為香港青少年提供一個發展平台。

霍啟文提到，爺爺早年就預知南沙開發建設非一日之功，「至少需要三代人數十年的努力。未來，我們家族成員會繼續往這個方向去努力」。