重慶考古發現中國最早明確紀年西漢墓　初步推斷墓主或為善武男性

《封面新聞》報道，12月5日晚，重慶武隆區發現一座保存完好、有明確紀年的西漢初期墓葬，也是目前中國考古發現最早的紀年明確的西漢墓，出土600餘件遺物。同時出土的還有國內首次發現的整套「干支」木牘，以及目前國內唯一一件西漢時期的木船模型。本次發現的墓葬保存完整，具巴、蜀、秦、楚文化交匯特征。



經國家文物局批准，自2023年9月開始，重慶市文物考古研究院聯合中國社會科學院考古研究所、荊州文物保護中心等對該墓葬進行了考古發掘。此次發現的墓葬名為「關口西漢一號墓」。與其同時發現的，還有一批東漢時期的磚、石室墓。

考古現場。（重慶市考古研究院）

據項目研究院介紹，因棺槨全部浸水，隔絕空氣雜質侵蝕，保證了墓葬的完整。一併出土的還有大量保存完好的隨葬品，包括耳杯、漆盤、漆幾、漆案、漆樽、漆卮、漆盒、漆奩、漆壺等多種漆木器器型、紋飾，具有明顯秦文化特征的蒜頭壺，以及巴蜀文化典型特征的器物銅鍪等。

「幹支」木牘。（重慶市考古研究院）

重慶市文物考古研究院與中國社會科學院考古研究所對墓葬主人展開檢測，初步判定墓主人為男性，死亡時間為中老年時期。從骨骼狀況看，墓主人身強力壯，加上墓中出土的銅矛、弓箭等兵器，推測墓主人可能是善武之人。

考古現場。（重慶市考古研究院）

同時出土的遺物中，還有整套「幹支」木牘和一件木船模型。研究員介紹，墓葬出土木牘一部分是整套共23枚「幹支」木牘，另一部分是8枚被稱為「遣策」的木牘，其中3枚暫未發現文字記載，5枚記載了與遣策（古人喪葬活動中記錄隨葬物品的清單）相關的內容。

而本次發現的木船模型，也是國內目前唯一一件西漢時期的木船模型。因北方天氣乾旱，通常少有人使用船作為交通工具，隨葬品多為車馬，船多為南方使用的隨葬品，故本次發現的木船模型十分重要，後續需大量修復工作，還原其本來面目。

漆木璧。（重慶市考古研究院）

對於本地考古地涪陵建縣，學界一般認為是建於漢武帝時期的西漢建元元年，也就是公元前140年。此次在簡牘中關於「涪陵」的記載，將涪陵縣設縣的歷史從西漢中期提前至不晚於西漢初期。