清末「無稅口岸」香洲埠：百年香埠開商賈　世代敢為天下先

長久以來，中國歷史上的商埠都是非常重要的形象和地標，它們既是國際外交中介，又是對外貿易的樞紐，被稱為「海上經濟之都」。一座老商埠，半部近代史，穿越百年風雲的老商埠，往往記錄了一座城市的近代商業文明。



「洋船爭出是官商，十字門開向二洋。五絲八絲廣緞好，銀錢堆滿十三行。」清初詩人屈大均的一首詩，道盡了廣東海洋貿易的繁榮鼎盛。在珠海市中心的香埠路，如今仍能從沿路的老式騎樓依稀看到百年前的時尚風韻。這裏就是百年前珠海的中心商務區，近代中國唯一經朝廷諭批創設的「無稅口岸」——香洲埠。

珠海文史專家何誌毅長期研究珠海地方歷史，他認為，「香洲開埠」作為前人從事某種具有改革開放意義的嘗試，在客觀上也造就了香洲城鎮的雛形。

1910年葡萄牙人拍攝的香洲老照片原稿現藏於葡萄牙里斯本檔案館內。（受訪者供圖）

實業救國興開埠熱潮

20世紀初，開辦商埠蔚然成風。早在「戊戌變法」時，清朝政府就照準嶽州、三都澳、秦皇島三地自行開設商埠。此後，又陸續開設了12個「自開商埠」，在遏止列強謀求擴大侵略的同時，力求「振興商務，擴充利源」。這些「自開商埠」大多由官商合辦，多「以官力提倡」「靠官紳進行」，受到地方政府和工商界的熱烈歡迎。從「五口通商」開始，到1912年中華民國成立，中國沿海共開商埠100余個，這些商埠多為中國沿海港口，依靠水運之利，迅速發展成為以進出口貿易為重心的近代商業性城市。

清光緒三十四年（1908年），澳門葡萄牙政府以勘界為名，在珠海地區擴展疆界，同時排斥澳門華商，遭到了全國各界人士的強烈譴責和抗議。因此，清政府為緩其勢，以「官力」幫助「商民建設香洲，以分澳門之利」。對此，贊助香洲開埠的何肇忠在《開辟香洲埠章程》中作了詳細申論：「『商戰』失敗，舉國公認，為今之計，唯有開辟商埠，通達外洋，自固藩籬。」又稱：「位置於環球之上，以與歐美爭雄，所冒非閭裏之榮，亦邦家之光者，即於此舉蔔之矣。」

今日香洲港。（羊城晚報）

1909年，在「自開商埠」與「商戰挽利權」的呼聲中，清政府批準了香山愛國士紳伍於政、王詵、戴國安、馮憲章等人的建議，準許他們在香山擇地自開商埠，興商務而裕民生的奏請。同年的暮春時節，香山縣最南面的「沙灘環」上，「香洲商埠」承載著時代的希望和情懷，應運而生。

何誌毅介紹，香洲埠初定名為「廣東實業商埠」，因選址於香山場與九洲洋之間的海港荒野「沙灘環」，便從其中各取一字，易名「廣東香洲商埠」，這也是今日珠海香洲地名的由來。

與全國其他「自開商埠」多為官辦不同，香洲商埠完全由香山士紳、歸國華僑、港澳商人等民間力量自辦，經費則以招股募集形式自籌，具有濃重的商辦色彩。據悉，商埠運作總成本100余萬元，伍於政、王選、戴國安、馮憲章等四人自備10萬元，其余折合股份登報招股，愛國華人華僑、開明士紳踴躍入股，當日就募集了近50萬元。

商賈匯聚顯繁華盛況

清宣統元年（1909年）農歷四月二十三日，香洲建埠的動工典禮正式舉行。史載當時總理員王詵等請省、港、澳和縣屬各方要人及士紳學界共幾千人來觀禮，其中有兩廣總督張人駿、廣東水師提督李淮、廣東勸業道陳望曾、拱北關幫辦賀智蘭等出席大典。何誌毅介紹，王詵等事先架搭了一座可容納2000多人的大禮棚，棚裏懸掛著「強國之基」「利國利民」等橫額，「整個港灣旌旗遍布，人聲喧嘩，熱鬧非常」。

開埠典禮伊始，人們將張人駿題寫的「廣東香洲商埠」的一塊丈多長、四尺寬的匾額，掛在建埠公所大門前（香洲區人民政府舊址所在地）。正當行典禮的時候，驟然下起滂沱大雨，棚內來賓衣履盡濕，觀光者大為掃興，被認為不祥之兆。

香洲埠已成為廣東省歷史文化街區。（羊城晚報）

香洲開埠一度給當地的發展帶來景氣，不少海外僑商、港澳華商和地方殷富聽說在澳門附近的地方香洲辟「六十年無稅口岸」，都紛紛前來投資辦實業。何誌毅介紹，當時建埠公所籌集了58萬元作為開發新埠的基金，還擬定了一份《開辟香洲埠章程》（共四十章），「當時采取投資的方式吸收建埠資金，但不招散股，不動公款，不入外國人股份，只許華人購地」。何誌毅還告訴記者，當時開埠公司從香港、梅縣、惠州、東莞、四邑（指今台山、新會、開平、恩平四市，一般也包括現在的中山市古鎮鎮及珠海市鬥門區）等地招募大批工人，開拓荒土，填鋪一塊平坦廣場。經過3年多的時間，在香洲築成5條80尺寬的橫路和20條7丈2尺寬的直路。道路仿棋盤格式，使電車路、馬車路、東洋車路、貨車路、人行路秩序井然，街旁種植樹木和安置路燈。

何誌毅介紹，香洲埠區域建成「雙飛蝴蝶」式教堂一座，大小鋪戶一千幾百間，其中完成了二、三層樓房125座，大街之內又建築了住家小屋幾百間，這些樓房均仿照上海中等店鋪格式建造，望衡對宇，頗為整齊美觀。更建成了棧橋式木碼頭兩座，開辟通往穗港澳的新航線；籌建警察局、機械織布局、郵政局、銀行、博物院、醫院等，均以西方的模式建設；拱北關在香洲成立稅收分卡，辦理進出口商品的報關納稅事宜。

在香洲開埠後，為招引外地人口遷入和提供就業，商埠公所還建造800多間臨時居住的寮屋，以每間小屋（兩戶人住）每月1元的廉價出租，並有工作可供謀生。一時間，從周邊遷入大量移民，香洲人口陡增。

歷史建築龍舟亭，現為珠海市港澳流動漁民展示館。（羊城晚報）

當時的香洲埠人氣爆棚，不僅遊人爭相踏訪，絡繹不絕，當時有記者曾以《香洲埠遊客紀盛》的遊記，報道這一繁榮景象，稱其「每到夜晚，燈光如同白晝，一片興旺」。在埠內的日升酒樓、泉香酒樓、合棧茶居等商業場所天天賓客盈門，更有擁有「中興紡織公司」這一大型紡織廠及「協昌」「康正」「永利隆」等頗有名氣的商號。國人也對其大加贊賞，連晚清維新派領袖人物康有為都曾賦詩盛贊「香洲開埠」。

香洲開埠的重要意義，更是大部分體現在長達四十章《開辟香洲商埠章程》中。該章程內容異常豐富、全面而詳細，吸收了外國開埠的經驗條文，包括融資、商人集股開公司以及建造、保險等西方較現代的事務，都被吸納在內。《章程》及附圖勾畫出一個現代港口城市的完整藍圖，既有通暢的陸海交通，又有完備的社會服務設施。管理上也提出文化休閑城市要求，星期日及重大節假日放假休息，甚至提出實行民主管理制度，建成自治基地，共謀公益。

「無稅口岸」獲政府扶持

在開埠以後，政府也對商埠實行政策優惠，加以扶植。首先是政府對商埠免征關稅，以確保商埠經營者有利可圖，吸引更多商人投資。早在1909年開埠之初，創辦人就把申請免稅的報告呈送廣東勸業道，經過一年時間逐級上報，層層審查，於1910年6月間，廣東勸業道陳望曾批謂「據稟已悉，香洲商埠接近港澳，必須一律免稅」。但因「仰候備移勸業道核明詳覆，並候批示雲雲」，當時輿論一般認為這不過是走走程式而已，「想勸業道亦未必不讚成也」。

香洲埠歷史建築正在進行修繕。（羊城晚報）

直至總督張人駿電外務部磋商，最後在1911年3月，稅務處外務部度支部電告總督，關於免稅問題，現準軍機大臣欽奉諭旨，稅務處會奏議覆，「香洲自辟商埠，請暫準作為無稅口岸一摺，著依議」。總督接到批示後，當即劄行藩司及勸業道，轉告香洲埠商人遵辦，據此，香洲埠免稅獲得清政府的正式批準。

此外，政府當局更是加強商埠的治安保衛工作，實行食鹽優惠價格。並有熱心的教育家韋警愚在香洲埠籌辦工藝學堂一所，招收各鄉學徒，教授工藝，以期振興實業，「挽回利權」。這一計劃在社會上引起熱烈反響。留學法國的學生胡金鈞致電韋警愚，自願捐助資金，作為該學校開辦經費之用。

內憂外患終毀於大火

但是，香洲開埠好景不長。清宣統二年（1910年）7月，香洲埠遭受了一場持續6個小時的大火災，800多間寮屋盡成灰燼，幾千災民被迫流離轉徙，遠走他方。

加之清政府在把持中國海關大權的外國人廈利士稅務司極力反對香洲商埠免稅的壓力下，又改變了以前的主張。何誌毅向記者介紹：「後來，清朝政府認為香洲自然地理條件不能建成香港那樣的自由港，只能搞個『有限免稅口岸』或『無稅小商場』，這給香洲埠務一個沈重的打擊。」而地方內部也出現利益紛爭，當地紳商釜底抽薪，在香洲附近的野貍島創辦「廣東省漁業總埠」，並計劃在淇澳島另辟商埠，與建埠公所分庭抗禮，「甚至稟詞誣告王詵等主事人是個掮客，靠賣土地、石方謀私利等，鬧得沸沸揚揚。」何誌毅說。

投資者見狀非常失望，紛紛轉移資金，商店也隨之倒閉。王詵、伍於政等自 1908 年創辦香洲埠以來，歷經籌劃、申報、租地、奠基、興建各個階段，一時熱鬧非凡。隨著內憂外患，負面新聞不斷，商埠日趨蕭條，不過建設工程仍在緩慢地繼續進行著。直到批準香洲埠為免稅商埠，人們仍對商埠充滿祈盼，熱烈地討論著它的未來。辛亥革命後，香洲埠建設戛然而止，此後了無起色。

香洲開口當日所植榕樹已枝繁葉茂。（羊城晚報）

作為廣東省歷史文化街區，百年歷史的香埠路依舊從早到晚演繹著老珠海人的市井生活。現如今的香埠，模樣已不復從前，餘下的只有開埠之日梅縣人甘湖所植的老榕樹和與時光共同老去的古建築，但生活在這條街上的人們仍始終傳承著共同的香洲印記。

隨著最早的開埠倡議者王詵的孫女王偉頤不辭勞苦從香港來到珠海捐贈清宣統元年《廣東香洲商埠稟奉批準奏咨存案章程附本埠輿圖》原件，讓它同現存於葡萄牙裏斯本檔案館的百年前香洲埠老照片珠聯璧合，還原出了清末「無稅口岸」香洲埠「百年香埠開商賈，世代敢為天下先」的歷史信息。