｢凝視三星堆｣青年藝術大賽香港區開幕　三大環節促川港青少年交流

弘揚中華優秀傳統文化，促進川港青少年交流交往，以「雲·靈動—凝視三星堆」為主題的青年藝術大賽（四川）已於2023年11月24日在中國四川省三星堆博物館隆重舉行。雲·靈動文化組委會作為是次活動的獨家授權主辦方，緊隨舉辦「雲·靈動—凝視三星堆」青年藝術大賽香港區已於12月12日舉行開幕儀式，迎來一系列的文化交流活動，以凝聚川港力量連結青年展示無限創意，傳承祖國偉大的文明。



大會主席、全國政協委員王嘉恩博士MH致歡迎辭時強調，傳承和弘揚中華優秀傳統文化，增強中華文明的認同感和自豪感、是每一位華夏兒女的光榮和責任。「偉大多彩的中華文明、是對優秀文化遺產的體現，而保護好、傳承好、發揚好、就是對文化繁榮的有力支撐。」他因此期待「雲·靈動—凝視三星堆」青年藝術大賽的啓動，能使更多人深入的、更加認識、更多關注、一直以來充滿神秘的「三星堆文化」。

民青局青年專員陳瑞緯先生致辭時指出，三星堆作為中國古代文明的瑰寶之一，蘊含著深厚的歷史和文化底蘊。「透過參賽者的創作，我們可以看到他們對這個古老文明的理解和詮釋，這無疑是一個展現青年藝術才華的絕佳機會。」

大會常務副主席、四川省政協委員譚人俊女士致謝辭時表示，大會希望通過此次活動能夠真正通過藝術這個媒介，促進川港兩地青年藝術愛好者和文創產品設計師相互學習和交流，激發創新的火花，亦希望讓更多人瞭解和欣賞到川港兩地的藝術魅力。

「雲·靈動—凝視三星堆」青年藝術大賽延續「凝視三星堆—四川考古新發現」香港故宮文化博物館特別展覽主題，是川港文化交流的一次重要活動，旨在通過比賽為川港青少年提供展示才華、交流學習的平台，讓香港青少年更加瞭解祖國、 瞭解四川，進一步增強青少年文化自信和民族自豪感。大賽面向川港兩地藝術工作者、藝術愛好者、高校學生，共設繪畫、數字繪畫、文創產品設計三個環節，將持續到2024年8月31日，獲獎作品將在成都、香港兩地展覽。

活動由成都睿橋商業運營管理有限公司、香港福盈有限公司、四川天府新區商會承辦和執行。活動得到了四川省委統戰部、四川省文化和旅遊廳、德陽市委統戰部、成都市青少年宮、三星堆博物館景區管委會、百老匯慈善基金及香港四川社團總會的大力支持，開啟川、港兩地青年藝術交流。