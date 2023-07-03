香港故宮開館一年迎逾120萬人次　9月下旬展出三星堆文物

香港故宮文化博物館迎來了開館迎客一周年的日子。自2022年7月3日正式對外開放以來，博物館已接待遊客超過120萬人次。近日，該館館長吳志華在接受羊城晚報全媒體記者專訪時說：「能夠得到公眾的認可，我們感到非常鼓舞。」



作為香港與內地共享中華優秀傳統文化、賡續傳承中華文明的創新性實踐，香港故宮文化博物館落戶香港這座中西方文化交融的國際都市，讓香港市民和海內外遊客近距離欣賞到美輪美奐的珍貴文物，提升香港的文化自信。

吳志華表示：「感謝國家對我們的支持，香港故宮文化博物館對於香港堅定文化自信，更好地融入國家發展大局，起到了正面和積極的作用。」

香港故宮文化博物館館長吳志華稱：「能夠得到公眾的認可，我們感到非常鼓舞。」（羊城晚報）

年輕人展現巨大熱情

開館以來，香港故宮文化博物館遊客絡繹不絕，香港市民是遊客的主力之一。吳志華透露，前來參觀的遊客中超過一半是香港市民，「我觀察到香港市民對中華優秀傳統文化相當熱愛，很希望更好地了解傳統文化，很多市民甚至多次來參觀。」

觀眾的年齡構成涵蓋老中青，其中年輕人對傳統文化展現出的熱愛讓吳志華喜出望外。他說：「很多人覺得傳統文物更吸引年長觀眾，其實未必。好多年輕觀眾在參觀時也會很專注，他們去尋找這些文物和自身的關係是什麼。」

這讓吳志華有了很大的啟發，未來香港故宮文化博物館將探索更多元化的展現手段，吸引更多年輕人參與。他介紹：「今年10月，我們會和6位香港本地年輕藝術家合作，他們來研習故宮的文化歷史，創作一些多媒體展品。接下來，我們工作中的一個重點，就是讓年輕人更多地參與我們的工作，發揮他們的創意和才華。」

不斷加強與內地合作

未來，香港故宮文化博物館將繼續加強與內地合作，力爭把更多優秀展品帶到香港，和廣大觀眾見面。

吳志華說：「我們會更緊密地和內地的文化機構進行合作，把更多中華優秀傳統文化帶到香港。故宮博物院是我們主要的合作夥伴，在過去一年裏，我們取得了相當滿意的成績，大家認為在國家的南方有這麼一個運營故宮文化的平台，對於推動故宮文化的傳承非常重要。」

除此之外，香港故宮文化博物館正在不斷擴大自己的「朋友圈」。 2023年9月下旬，該博物館將推出「凝視三星堆——四川考古新發現」特別展覽，展出120件三星堆珍貴文物，展期約4個月。

據悉，此次展覽將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出距今2600年至3300年的青銅器、玉器、金器及陶器等文物，其中接近一半為2020年至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，大部分更是首次在四川省外展出。重點展品包括三星堆遺址出土、距今3000年至3200年的各類青銅面具、青銅人像和黃金面具等。成都金沙遺址博物館也將提供數件從未在外展出過的珍貴文物，包括距今3000多年的玉鉞等。

吳志華說：「大家都非常期待這次的特展。非常感謝四川省的支持，讓我們能在香港展示三星堆遺址的考古成果。」

香港故宮文化博物館。（羊城晚報）

促進中外文化藝術交流

國家「十四五」規劃綱要明確提出，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。作為香港的文化新地標，香港故宮文化博物館責任在肩。吳志華表示：「香港在中外文化交流上有獨特的優勢。弘揚、傳承中華優秀傳統文化和促進中外文化交流，都是我們立館的初心。」

開館以來，香港故宮文化博物館把世界各地的精彩文化都帶到了香港。吳志華介紹：「我們和很多歐美國家都已經開展了合作，未來也會陸續把合作擴展到中東、中亞這些區域。」

香港故宮文化博物館也尤其注重「走出去」。吳志華說：「我們的團隊有來自各國的專業人士，具有國際視野，了解世界各地的觀眾的需求。我們希望未來創造更多機會『走出去』，用當地觀眾熟悉的語言和方式講述中國文化、講好中國故事。」

希望給內地遊客更多便利

隨着香港與內地全面恢復通關，香港故宮文化博物館的熱度愈來愈高。作為收費博物館，在繼續優化遊客參觀體驗的同時，博物館運營方也希望未來能精準支持粵港澳大灣區一些需要幫助的群體，降低他們的參觀門檻。

吳志華表示，博物館進行收費有助於承辦一些成本較高的展覽，但也會考慮到博物館的公益性，未來會通過一些機構的贊助，預計在香港本地派發12萬張免費門票。

談及內地廣大遊客時，吳志華說：「雖然身處香港，但博物館不僅僅屬於香港。怎樣為內地的觀眾前來參觀提供更多便利，我們也一直在思考，尤其是如何幫助來自內地欠發達地區的學生和家庭。」

吳志華看到，愈來愈多的香港和內地的企業參與到社會公益性工作。他也希望能有機會和更多企業或者贊助機構合作，讓更多內地觀眾親臨香港故宮文化博物館參觀。

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