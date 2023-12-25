舞劇《詠春》香港首演眾星力挺　葉問如何在港將詠春拳發揚光大？

深圳原創舞劇《詠春》在內地和海外完成百餘場巡演後，1月4日至7日在香港演藝學院歌劇院演出5場，1月4日首演當日曾演出《詠春傳奇》的演員葉童、藝人黃百鳴、阿姐汪明荃也來觀看演出。



舞劇《詠春》的主角之一為詠春拳大宗師葉問，劇中場景也集中在葉問設館授徒的戰後香港。詠春拳的發展與香港有極深厚的關係，葉問詠春更被列入首份香港非物質文化遺產清單，相信香港觀眾觀賞舞劇《詠春》時必有更深刻的感受。



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在20世紀50年代，詠春拳代表人物葉問將詠春拳帶入香港。（網絡圖片）

在20世紀50年代，詠春拳代表人物葉問將詠春拳帶入香港，並將詠春傳授方式簡化，以適應大規模教學。當時，葉問所教授的詠春拳因實戰性強，受到很多年輕人的追捧。隨著武館的名聲逐漸打開，求學者絡繹不絕，葉問教徒弟的場地也因此不斷擴大。詠春拳在香港被越來越多人知曉，越來越多年輕人投身學習。

葉問與李小龍。（網絡圖片）

在葉問的諸多弟子之中，李小龍最廣為人知。相傳李小龍13歲時在香港隨葉問研習詠春拳，到18歲時離開香港赴美，並創立了「截拳道」。雖然期間只有短短6年，這對武術界的知名師徒卻留下了合影，其中還包括葉問親自指點李小龍詠春拳中的黏手技巧的珍貴照片。

葉問在香港開設武館廣授門徒，成為詠春拳後來在世界範圍內開枝散葉的基礎，使之成為稱譽國際的中國拳術。如今香港有着多個詠春拳館，現存的香港詠春拳派系主要有梁相系、黃淳梁系。梁相和黃淳梁都是葉問的親傳弟子。

甄子丹主演的《葉問》系列大受歡迎。甄子丹與泰臣在《葉問3》裡正面交鋒。（《葉問3》電影截圖）

深植香港文化 武打電影中的「主角」

詠春拳深植香港後，更成為許多電影和舞台作品的創作靈感。在上世紀六七十年代起，香港武打電影中的武術指導將詠春拳的拳法套路運用在武打電影中。從李小龍的《龍爭虎鬥》，到甄子丹主演的《葉問》系列，再到梁朝偉主演的《一代宗師》，都可見到詠春拳的風采。

（《一代宗師》劇照）

列入首份香港非物質文化遺產清單

葉問詠春被列入首份香港非物質文化遺產清單，近年來詠春拳在香港的發展更引起學者關注。例如香港樹仁大學新聞與傳播學系副系主任李家文，以及商業、經濟及公共政策研究中心主任李樹甘，共同籌劃名為《詠春傳承與保育》的項目，以文字及視像記錄探究葉問詠春。團隊花數年時間走訪葉問後人及其徒孫，公開葉問宗師後人、徒弟及徒孫等所提供的一手資料。

樹仁大學一班師生製作以詠春之主題的紀錄片，並舉辦講座和紀錄片放映會。（方家遠攝）

內地20個城市上演好評如潮

舞劇《詠春》由中國舞蹈家協會主席馮雙白擔任編劇，韓真、周莉亞執導。《詠春》結合了武術、舞蹈及戲劇，將詠春拳和香雲紗兩個國家級非物質文化遺產融入劇情和舞台表現中，舞劇自2022年底深圳首演以來，已於北京、上海、深圳、武漢、長沙、廣州等20個城市上演，並於今年9月於新加坡濱海藝術中心劇院上演，好評如潮。

在劇情方面，舞劇《詠春》採用雙線敘事的形式，講述了一個發生在電影拍攝片場的故事：在「戲外」，深圳《詠春》劇組在拍攝葉問的故事，塑造了以燈光師大春為代表的一群「追光」的平凡人；在「戲內」，葉問遠赴香港，弘揚詠春。戲外戲內兩個故事平行敘事、無縫切換，兩個場景在舞台上旋轉交替。

《詠春》曾登上B站跨年晚會，影片播放量超2億（點圖放大）：

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深圳原創舞劇《詠春》將於明年1月4日至7日在香港演藝學院歌劇院演出5場。

舞劇《詠春》在港演出資料

日期：2024年1月4日-7日（共五場）

時間長度：2小時20分鐘（包括一節中場休息）

場地：香港演藝學院歌劇院

地址：香港灣仔告士打道1號

票價：380 - 780港元

購票網站：快達票