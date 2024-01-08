廣州荔灣上線識飲識食「慧食貓」　憨態可掬成西關美食代言人

2024龍年新春即將到來之際，廣州市荔灣區為廣大市民安排了一位識飲識食、變化多端的貼心「萌友」——「慧食貓」。其實，「慧食貓」早在2023年9月12日，荔灣區實施標準化戰略推進會暨《粵菜餐廳西關風情特色服務規範》省級地方標準發布會上已獻出首秀。這只看上去憨態可掬的「慧食貓」為什麼能一躍成為西關美食的代言人呢？



在粵語中，人們總是喜歡戲稱貪吃、愛吃的「吃貨」為「為食貓」，透露出廣府本土文化中對「尋味」與「美食」的親切感。「為」與「慧」在粵語中同音，一字轉換，以一個「慧」字凸顯出了對美食有著極致追求的老廣們的飲食智慧——為食（愛吃）、識食（會吃）、愛揾食（找吃的）。再結合萌貓的形象，共同構成了西關美食可愛大使「慧食貓」的主體設計元素。而「慧食貓」懷中抱著的大蝦餃正是粵式茶點的經典代表，足以勾起老廣以及廣大食客的味覺記憶。

廣州荔灣上線識飲識食「慧食貓」。（羊城晚報）

2024龍年新春將至，「慧食貓」帶來了具有嶺南本土風格的6位家族兄弟，分別是發財貓、醒獅貓、狀元貓、粵劇貓、祈福貓、民樂貓。發財貓、醒獅貓、民樂貓頭上都戴著具有財富象征意義的龍角；祈福貓更是直接乘龍而至，緊扣2024甲辰龍年的主題；醒獅貓、粵劇貓、民樂貓對應的醒獅、粵劇、洞簫，這些都是非遺傳統項目。

廣州荔灣上線識飲識食「慧食貓」。（羊城晚報）

據悉，在今年2月6日至2月9日2024荔灣傳統迎春花市中，「慧食貓」6位家族成員將化身風車、利是封、鑰匙扣以及福字門貼等賀年好物與市民見面。