到廣州荔灣沙面感受夏日夢境　走進羊毛氈藝術世界

7月8日，由荔灣區文聯主辦、燈塔文化承辦的「藝遊夢境」 ——荔灣文藝夏日活動在荔灣區沙面大街41號燈塔文化空間（沙宣洋行舊址）舉行。來自遼寧瀋陽的藝術家駱欣明帶領大家從「遊夢園」出發，走進由羊毛氈藝術作品打造的細膩夢境。



沿着沙宣洋行舊址的木階梯拾級而上，可以看到一扇窗的燈火熄滅了，藝術作品展「遊夢園」從小女孩的夢境開始。

夢境由暗逐漸變得明亮，在「百變的夢」展區，數朵「白雲」飄在房間的空中，四周的綠植、花朵鮮豔動人，還有熊貓、松鼠、小豬、兔子等可愛的動物。

通過長廊，夢境來到「小女孩的房間」。在小女孩的房間裏，桌子可以生長出不同物品，衣櫃、木箱可以隱藏小女孩的內心世界，是小女孩的秘密基地、百寶箱。小女孩捲縮在衣櫃和木箱，避開世界的嘈雜，安心地綻放奇思妙想。

「遊夢園」展出的羊毛氈立體藝術作品是由駱欣明打造。駱欣明1995年出生於遼寧瀋陽，2018年畢業於中央美術學院，2020年畢業於倫敦藝術大學，是一位獨立藝術家、插畫師、手作人，她的作品以插畫、雕塑等形式探索夢境與情緒，其作品形象可愛、充滿想像力，治愈人心。

駱欣明說：「製作大型的羊毛氈藝術作品需要花費1-2個月時間，通過小針將羊毛氈逐一戳在泡沫上。羊毛氈材質細膩，觸感柔軟，從視覺上能呈現作品細緻之處。」

從夢境回到現實，走出展覽，駱欣明在「駱餡餅的羊毛氈工坊」帶領小朋友和家長一起製作羊毛氈作品。

活動現場開設了親子體驗場。（羊城晚報）

生日蛋糕、小汽車、花、糖果……孩子們發揮天馬行空的想像力，先用彩色筆勾畫腦海中的畫面，再用小針將羊毛氈戳在畫作上。

「我們不會限制小朋友的想像力，他們可以通過羊毛氈製作自己腦海中想像到的東西。製作羊毛氈作品除了減壓，還能在製作過程中感受藝術的柔軟和細膩。」

活動還邀約了廣州本地的獨立插畫師、漫畫和視頻創作者、平面設計師等本土青年藝術家及藝術機構工作者，與羊毛氈藝術家駱欣明面對面交流，探討社區的藝術美育話題。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

