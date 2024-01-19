大美嶺南｜中國青梅之鄉　汕尾陸河縣：白梅報春雲錦落林

「南國寒輕山自碧。庭際梅花，先報春消息。」臨近大寒，廣東天朗氣清，梅花察覺土壤中蘊含的暖意開始吐蕊綻放，在山野中一枝枝、一樹樹綻放盛開，告訴人們春天將至。羊城晚報《大美嶺南》走進汕尾陸河縣，這裏是著名的「中國青梅之鄉」，分布著粵東地區最大的連片觀賞梅園。嶺南春早，梅花先發，在梅的世界中漫遊，體會「冰姿自有仙風」的美。



沿著蜿蜒的公路，在起伏的柏油路上穿行，沿途是連綿的青山和嶄新美麗的村舍，層層疊疊的綠色與參差錯落的亮色在眼前交錯出現，偶有三兩株白梅分布在山野屋舍、溝畔崖頭。愈往前行，梅樹越多，忽然聞到一陣清香，再往前行大片大片的雪白佔據眼簾，沁人的香味充斥鼻內。

如雲似雪的梅花在這冬季依舊綠意盎然、鮮花點點的大山中，以一種遮山蔽嶺的氣勢，讓大地煥發新顏。白梅正傲然怒放在如黛青山中，彷若白雪飛在枝頭，又如雲錦落林間，上萬畝梅花鋪展成連綿的水墨畫卷，清風吹過，暗香浮動。這裏儼然是梅花的世界。

白色的梅花如飛雪，隨風飄到河流中，河水清澈見底，斑駁的石塊零散的散落在水中，水上一兩隻鴨子擺著尾巴尋覓著蝦螺。登上河上的小石橋，沿著步道便進入了梅園。

梅樹樹幹形瘦枯削，蒼勁曲折的枝幹延展著柔中寓剛的枝條，每一根枝丫上都綴著一朵朵俏麗的梅花，每一朵都彷彿是精心雕琢的白玉。陽光瀉瀉，穿過枝頭花間，潑灑出斑駁的光影，花朵閃著金色的光華。一朵朵、一支支的梅組成了漫山遍野的花海，像雲瀰漫、似霧飄渺、如雪茫茫……

站在田埂山坡上，眺望四周，白牆黛瓦的民居、蔥蘢欲滴的古樹，還有繁茂的鮮草、星點的野花和參差青菜……都淹沒在這片浮動著清香的銀色海洋中，不覺恍然。待到日落白色的梅海又被夕陽染的粉紅。梅花也變得越發俏麗、越發爛漫起來。「唯有梅花報春早，雪中傳信過江幹。」梅花綻放枝頭，開遍大江南北，春的氣息悄然地隨著梅的香氣氤氳。

春的氣息悄悄隨著梅的香氣氤氳

螺洞世外梅園、共光萬畝梅園……陸河縣十多萬畝梅花正爭妍鬥艷。「一支猶抱故人香」，梅花正盛，不妨同三五好友共赴一場梅花之約！

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