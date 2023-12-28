大美嶺南｜佛山禪城梁園：山石書韻　湘簾盡綠

【編者按】一石成形、獨石成景，以山石的自然韻味，塑造出獨特的質樸風格；古木蘊秀、湘簾盡綠，用水木的秀美，展現著嶺南園林的魅力。羊城晚報《大美嶺南》走進佛山禪城梁園。梁園是嶺南四大名園之一，是嶺南園林的代表作，以湖水縈回、奇石巧布而在嶺南園林中獨樹一格。梁園還珍藏歷代書家法帖，秀水、奇石、名帖堪稱梁園「三寶」。



從大門進入梁園，軒堂館舍、廊閣橋亭、青松秀竹映入眼簾。站在雕花繁美的水榭中，透過窗櫺向四周看去，晴空、綠水與蔥蘢的樹木，描繪了不同角度、不同時節各不相同的風景畫。春日桃花爛漫，夏日荷花亭亭玉立，秋日菊花爭艷，冬日梅花點時間。梁園種植芒果、枇杷、鳳眼果等果樹，榕樹、木棉、水松等竹木，九里香、桂花、蘭花、梅花等奇花異愉，四季如春、風光旖旎的嶺南風貌融入在這咫尺山水中。

梁園以書畫家的視角所打造，一步一景都展現著詩情畫意，體現古代文人讀書著述、家塾掌教、幽居賦閒的生活追求。沿著梁園曲徑通幽的小路，探索前行，踩著石階路，行至汾江草廬，碧波蕩漾的暢意湖宛如一面鏡子倒映著藍天白雲和亭台閣。微風拂過，徘徊的漣漪圍繞著一塊透瘦皺漏的湖心石，猶如山峰冒水出。「半畝池塘幾畝坡，一泓清澈即滄波。橋通曲徑依林轉，屋似漁舟得水多。」汾江草廬為梁九圖所營建。來到詩中所講述的石舫中，惠風和暢間彷彿得見當年流觴曲水、雅集酬唱的閒逸景象。

梁園兼具住宅、祠堂、園林，匠人用精心雕琢的木雕和灰塑、輕盈通透的嶺南小木作手法、精緻繁美的窗櫺隔扇建造出精美纖巧的建築景觀。在三開三進的群星草堂，紛繁的鏤空窗櫺隱隱約約浮動著流華，陽光從寫著祝福和詩句的彩色玻璃穿過，整個廳堂瀰漫著色彩斑斕的光影，讓人能感受到一如當年一般美輪美奐的時代光華。

梁園雖好，故人難托。清末民初，隨著梁氏家族的逐漸衰落，梁氏園林亦日漸衰敗，湖池淤淺，異石流散。如今梁園被修復、翻新、重建。漫步梁園曲徑，倚靠韻橋欄桿，碧波漣漪輕柔浮動。在山石上打磨，在時光孜孜不倦地催動中，這一塊塊奇石展現著自然的溫柔與瑰麗。一個家族興衰榮辱的背後，是厚重的歷史與滾滾前行的時代大潮。