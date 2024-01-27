龍年將至　盤點四大不得不吃的「龍」美食　當中一道為粵菜

中國人常說自己是「龍的傳人」，如今龍年將至，博大精深的中國美食文化裏，又有哪些名字帶「龍」的食物呢？今天就來為大家盤點一下，看看你都吃過哪些？



「龍」字美食之一：龍鬚麵＆龍鬚酥

民間有農歷二月二龍抬頭吃龍須麵的習俗。（視覺中國/當代中國授權）

龍鬚麵，是廣泛流行於中國北方地區的一種麵食，是由山東抻面演變而來，因麵條幼長、形似「龍鬚」而得名。

每逢農歷二月二龍抬頭，民間都有吃龍鬚麵的習俗。

不過，民間售賣的一些龍鬚麵，有些其實並不是真正的龍鬚麵，而是掛麵的一種。商家在包裝寫上「龍鬚麵」，只為顯示是比較幼的掛麵。

另外，同樣因形似「龍鬚」而得名的，還有龍鬚酥。

纖幼的糖絲卷成雪白蓬鬆的糖卷，口感綿軟酥鬆，入口即化。（網上圖片/當代中國授權）

龍鬚酥也叫作龍鬚糖，原料為麥芽糖、熟粉、芝麻花生碎。正宗的龍鬚酥是安徽省安慶市的特產，是一種極具特色的茶配點心。

傳統的龍須糖餡料可以包括砂糖、花生、芝麻和椰絲等，是中國民間傳統小吃，不過如今已經不多見。

「龍」字美食之二：蟠龍菜

蟠龍菜，又叫做盤龍菜、卷切，俗稱「剁菜」，是湖北省鍾祥市的特色佳餚，也是湖北十大經典名菜之一，其製作技藝還被列入了湖北省非物質文化遺產名錄。

其實，蟠龍菜曾是一道宮廷菜肴，不過所用的食材十分普通，就是豬肉、魚肉、雞蛋等。這背後還流傳着一段歷史故事。

蟠龍菜造型美觀，口感細緻嫩滑，最大特色是以「吃肉不見肉」著稱。（網上圖片/當代中國授權）

相傳，明武宗朱厚照駕崩後，無子繼位，其堂弟——湖廣安陸州（即現時湖北鐘祥）興王朱厚熜，也就是後來的嘉靖皇帝，為了盡快抵達京城繼承皇位，便扮成囚犯坐囚車趕路。

從小錦衣玉食的朱厚熜吃不了真的囚飯，又不能在路上被看穿身份，於是命令廚師在他出發前，發明一道「吃肉不見肉」的菜。

廚師就用豬肉和魚肉剁成肉泥，加入澱粉、雞蛋清、蔥姜末、食鹽等拌勻，再用番薯皮包裹起來蒸熟。其外形如番薯，內裏實為肉餚，口感細膩嫩滑，不像在吃肉。

這道菜也隨着朱厚熜當上皇帝，成為明代宮廷御菜。後來逐漸演變為，不用番薯皮包裹，而是用熟雞蛋皮裹起來，做成卷筒形，蒸熟並切成蛋卷薄片，再盤旋着碼放入碟。

「龍」字美食之三：龍抄手

龍抄手是一道知名四川小吃，皮薄餡嫩，爽滑鮮香。

從外觀上看，龍抄手似乎和龍無關，為甚麼名字裏帶「龍」？

龍抄手類似廣東的雲吞，或者北方地區的餛飩。（視覺中國、網上圖片/當代中國授權）

其實，龍抄手是起源於1940年代成都一家名叫「龍抄手」的店。該店名聲大噪後，店名也就流傳為這種小吃的名字。

至於為甚麼叫這個名字，網絡上廣泛流傳的說法是，龍抄手這間店的創辦人張武光，當年跟他的好友在一間茶社「濃花茶園」裏，討論開抄手店之事，在改店名時，就借用了「濃花茶園」的「濃」字，以其諧音字「龍」為名（四川方言中「濃」與「龍」同音），同時又有「龍騰虎躍」「生意興隆」的寓意。

「龍」字美食之四：龍虎鬥

龍虎鬥，這道聽上去就很霸氣的菜，是一道特色粵菜，也叫「豹狸燴三蛇」「龍虎鳳大燴」等。那麼，「龍」和「虎」分別是甚麼食材？

最初的主要食材是蛇與貓（亦有說法為豹狸或果子狸）。

據傳，這道菜創製於清朝同治年間，因為蛇被稱為「地龍」，而貓被視為虎的師傅，二者相遇必鬥，由此延伸出了龍虎鬥這道菜。

改良後的「龍虎鬥」。（網上圖片/當代中國授權）

不過，據說因為這樣的食材，令很多人無法接受，「龍虎鬥」進行了改良，流傳到湖北、江浙等地，做法已經不同。

改良後，曾經的蛇肉和貓肉，用鱔魚和豬肉替代，鱔魚為「龍」，豬肉為「虎」，還會加入雞肉及其他配料，令味道更豐富。

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